Mangemilliardæren Elon Musks (48) gravide kjæreste (31) fikk toppløsbilde slettet av Instagram

Grimes (31), den gravide kjæresten til Elon Musk (48), gikk over streken og fikk toppløsbilde slettet av Instagram.

NEW YORK (Nettavisen): I en serie Instagram-bilder røper kjæresten til Tesla-eier Elon Musk, artisten Grimes (31), at hun er gravid, skriver Harper's Bazaar.

Toppløsbilde slettet av Instagram

Allerede 9. januar i år la artisten Grimes, som egentlig heter Claire Elise Bouche, ut et bilde av seg selv der hun står i bar overkropp med et photoshoppet bilde av et foster på magen.

Ifølge Daily Mail skal den opprinnelige posten vise Grimes helt toppløs, hvor brystvortene var synlig. Men det bildet ble slettet av Instagram for brudd på naken-reglementet.

Her er den canadiske sangeren Grimes (Claire Elise Boucher) på verdenspremieren til "Captain Marvel" i Hollywood 4. mars 2019. Foto: Robyn Beck / AFP

Det vågale bildet skapte naturlig nok til spekulasjoner om at Grimes skulle ha barn, men det er ikke før nå, i en fersk Instagram-post, at artisten endelig går ut og bekrefter at hun er gravid.

- Begynner å føle meg ille

- Falsk eller ekte? Wow, jeg begynner å føle meg ille haha... Hvordan greier dere å jobbe og samtidig ha et barn, skriver Grimes i den ferske Instagram-posten der hun bekrefter at hun er gravid.

Artisten Grimes, som er kjæresten til Tesla-milliardæren Elon Musk, er gravid. Dette bildet var det første hintet hun ga om graviditeten på Instagram. Foto: Instagram: @grimes

Den canadiske artisten Grimes har datet Tesla-milliardæren Elon Musk siden våren 2018, og over en serie bilder på Instagram røper artisten nå at hun hun er gravid.

Komplikasjoner under graviditeten

I den samme posten beklager Grimes at hun ikke er ute og promoterer albumet sitt skikkelig. Hennes siste album, «Miss Anthropocene», skal etter planen slippes 21. februar.

Elon Musk og Grimes har datet siden vren 2018. Her er de to sammen på Met Gala på Metropolitan Museum of Art i New York 7. mai 2018. Foto: AFP PHOTO / ANGELA WEISS

Claire Elise Boucher er en kanadisk sanger, låtskriver, plateprodusent og billedkunstner. Musikken hennes inneholder ifølge Wikipedia elementer av varierte stiler og sjangre, inkludert drømmepop, R&B, elektronisk musikk og hip hop.

«Miss Anthropocene» blir hennes femte album.

Graviditeten: - Jeg var sørgelig dårlig forberedt

På Instagram forteller Grimes også at hun har hatt komplikasjoner under graviditeten, og at hun opplevde å få smerter «over alt» på kroppen i uke 25.

- Jeg var sørgelig dårlig forberedt, skriver Grimes på Instagram.

Men nå går det bedre, skal vi tro en ny Instagram-post fra helgen.

- Jeg føler meg bra i dag, men klærne mine passer ikke, skriver hun.

Selv om Grimes ikke røper hvem barnefaren er, antar man likevel at det er Elon Musk som er barnefaren, melder Harper's Bazaar.

Grimes har datet mangemilliardæren Elon Musk siden våren 2018, og Musk og Grimes ble sist sett sammen på en fest med Kim Kardashian i desember i fjor, skriver CNN.

Elon Musk har fem sønner

Elon Musk har fra før av fem sønner med forfatteren Justine Wilson fra et tidligere ekteskap.

De fem guttene er tvillinger og trillinger. Tvillingene heter Griffin og Xavier, mens trillingene heter Damian, Saxon, og Kai.

Tesla-gründer Elon Musk og hans selskap har akkurat nå fart i seilene, og Musk kan også cashe inn milliardbeløp om han holder selskapet på kursen de holder nå.

Her er alle bildene Grimes har lagt ut av seg selv rundt graviditeten:

Dette bildet skal ifølge Daily Mail vise Elon Musk i studio samme med Grimes: