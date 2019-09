Mangemilliardæren Jack Dorsey spiser bare ett måltid om dagen: Nå selger han huset han kjøpte til modellkjæresten

Mangemilliardæren Jack Dorsey (42), som har høstet kritikk for å ha fortalt om sin svært sære diett, selger nå huset han kjøpte til sin kjæreste.

NEW YORK (Nettavisen): Den eksentriske milliardæren Jack Dorsey, som var med på å grunnlegge Twitter i 2006, selger nå en bolig i Hollywood Hills, bare ett år etter at han kjøpte den.

Prisen er på 4,5 millioner dollar, eller rundt 41 millioner norske kroner. Ifølge Business Insider kjøpte Twitters direktør og grunnlegger huset i august 2018 til sin kjæreste, modellen Raven Lyn (24). Huset, som er på rundt 350 kvadratmeter, har fem soverom og kan by på både svømmebasseng og spa.

God for nesten 40 milliarder

Mansion Global meldte i begynnelsen av september at de skal ha funnet en kjøper, men meglerhuset bak salget, The Agency, har så langt ikke kommentert disse opplysningene. Boligannonsen ligger fortsatt ute på nett og en video av boligen ligger også ute på YouTube.

Tidligere i år fikk Dorsey, som ifølge Forbes er god for rundt 37 milliarder norske kroner, kritikk for sin svært spesielle diett.

Jack Dorsey (42) er godt for rundt 37 milliarder norske kroner og er blitt koblet til modellen Raven Lyn. Foto: Twitter/Instagram

Mangemilliardæren, som nå er administrerende direktør i selskapet Square, fortalte i et intervju med podcasten Ben Greenfield Fitness om hvordan han taklet jobben og arbeidspresset.

Har 11 leveregler

I intervjuet fortalte 42-åringen om totalt 11 leveregler, som du kan se listen over lengre ned i saken. Det han fikk mest kritikk for, var at han bare spiste ett måltid om dagen, og det er en middag som han spiser en gang mellom klokken 18 og 21.

Middagen består av enten kylling, biff eller fisk, med grønnsaker, enten salat, spinat, asparges eller rosenkål. I den samme intervjuet forteller Dorsey også at han tillater seg selv dessert, men da bare enten blandede bær og mørk sjokolade. Et glass rødvin unner han seg også.

Mangemilliardæren forteller videre at han har svært god erfaring med sin diett og at han føler han får en helt ny «drivkraft».

- I løpet av dagen føler jeg meg så mye mer fokusert, sier han.

Boligannonsen ligger fortsatt ute på nett og en video av boligen ligger også ute på YouTube. Foto: The Agency

Faster i helgene - drikker bare vann

I helgene, derimot, er det slutt på maten. Da faster han, og tar bare tar til seg vann.

- Første gangen jeg gjorde det, på rundt dag nummer tre, føltes det som om jeg hallusinerte. Det var en merkelig tilstand å være i. Men etter hvert som jeg gjorde det de neste to gangene, ble det bare så opplagt for meg hvor mye av vår tid hver dag som er sentrert rundt måltider. Og hvordan, gjennom erfaringen da jeg fastet mye lenger, tiden bare gikk saktere, sier han i intervjuet, ifølge New York Post.

Dorsey, som bor i San Francisco, forteller også hvordan han han bruker hydroterapi, og går fra å sitte i badstu i 15 minutter til å hoppe ut i iskaldt vann, en rutine han gjentar tre ganger.

- Intet har gitt meg mer mental selvtillit enn å takle å gå fra romtemperatur og rett inn i kulden. Spesielt om morgenen, det å kunne gå rett ut i et iskaldt bad fra en varm seng, det bare utløser ting hos meg: Og jeg føler jeg får viljen til å gjøre ting som ser så små ut, men som gjør så vondt. Jeg føler jeg kan gjøre nær sagt alt, sier han i intervjuet.

- Har et spiseproblem

I kjølvannet av intervjuet ble mangemilliardæren kritisert for å ha et spiseproblem. Det ble reagert på at han bare spiser ett måltid om dagen, når helserådet er at man bør spiser tre ganger daglig.

Det Dorsey driver med er periodisk fasting, mener Michele Kabas, en ekspert på spiseforstyrrelser. Kabas sier til Rolling Stones at denne formen for fasting er en form for spiseforstyrrelse.

Twitter-sjef og Twitter-grunder Jack Dorsey har 11 leveregler. Foto: Prakash SINGH / AFP)

- Det er en spiseforstyrrelse på den måten at man tror man tar vare på kroppen sin selv om man ignorerer kroppens hint om sult, sier Kabas.

Eksperten på spiseforstyrrelser sier at denne måten å feste på også øker faren for at man kaster i seg mat på et senere tidspunkt når fasten er over.

Her er mangemilliardærens 11 leveregler, ifølge CNBC:

1. Meditere to ganger daglig



2. Spasere jevnlig til jobben

3. Gjøre 7-minutters workouts

4. Ta badstu og isbad

5. Bruke ståpult med en infrarød lyspære

6. Starte dagen med et isbad

7. Ta kosttilskudd/masse C-vitaminer

8. Spise bare ett måltid om dagen

9. Faste hele helgen

10. Måle søvnmengde

11. Journalføre hver dag