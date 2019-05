Mann dømt for stalking og utpressing av Tone Damli og Ina Wroldsen

En mann i 50-årene skal i mange år ja drevet med utpressing, sjikane og stalking mot Ina Wroldsen og Tone Damli. Nå er han dømt.

Det skriver TV 2 fredag ettermiddag.

Mannen i 50-årene skal ha kontaktet artistene Ina Wroldsen og Tone Damli i flere år.

Litt tidligere i år skal de to ha gått sammen om en anmeldelse, og 29. mai ble mannen dømt i Oslo tingrett til besøksforbud.

16 års stalking

Ifølge rettsdokumentene har Wroldsen mottatt henvendelser jevnlig fra mannen i hele 16 år, skriver TV 2. Han skal ha fortalt at «han elsker henne, at hun er gud, at de hører sammen og at de skal herske over verden de lagde sammen».

Flere av disse henvendelsene skal ha vært av seksuell karakter. Retten forteller at Wroldsen skal ha blokkert vedkommende på sosiale medier, men mannen skal deretter ha forsøkt å kontakte artisten via familien hennes. Han har også prøvd å stevne henne for forliksrådet.

– Det er leit når det går så langt at vi er nødt til å bruke rettssystemet for å sikre jentenes fred, men med så omfattende krenkelser, var det nødvendig å be om et kontaktforbud, sier John Christian Elden, som er Damlis og Wroldsens advokat, til ukebladet.

Utpresset Damli

Damli skal ha mottatt seksualiserte meldinger fra mannen siden 2015 på Instagram. Han skal også ha truet henne via e-post, noe som har gjort at Damli har fryktet for sikkerheten til seg selv og familien.

Att på til skal mannen også ha involvert Damli i sin kontakt med offentlige etater rundt navnbytte og søknad om voldsofferstatning. Dette har ført til at retten har kommet fram til at mannen virker psykisk ustabil. Ifølge Her og Nå skal mannen også ha forsøkt å presse Damli for flere hundre tusen kroner.

Han har tidligere hatt besøksforbud, men ikke godtatt dette. Nå får han ikke lov til å oppsøke, forfølge eller på noe vis ta kontakt med Damli og Wroldsen. Forbudet gjelder fram til mai 2020.