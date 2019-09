Mann som overlevde kreft to ganger vant 41 millioner kroner

- Jeg er en utrolig heldig fyr. Jeg overlevde kreft to ganger og her er jeg. Dette er utrolig!

NEW YORK (Nettavisen): Stu MacDonald fra Bend, Oregon har gullhår både her og der.

- Kjøp vinnerloddet, pleier kona Claudia hver uke å si til ham når han går for å kjøpe sin ukentlige kupong fra lotteriet Megabucks.

Mandag 7. september glemte derimot kona å si det - men likevel satt den, skriver Oregon Lottery i en pressemelding.

Vinnerkupongen slo inn med hele 4,6 millioner dollar, rundt 41 millioner norske kroner. Etter skatt fikk han med seg 1,5 millioner dollar, eller rundt 13,4 millioner norske kroner hjem.

Selve vinnerkupongen kjøpte han på Ashley’s Café i Bend, og kafeen sitter også igjen med en fin bonus på rundt 400.000 kroner for å ha solgt vinnerloddet.

En talsmann for Oregon Lottery opplyser til CNN at MacDonald ikke ønsker å bli intervjuet, og at han heller ikke vil stille opp på noe bilde.

- Derfor må du selv forestille deg gliset hans da han fant ut hvor mye penger han vant, melder CNN.