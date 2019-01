Mann spiste pastarester - døde i søvne

Mannen varmet opp pasta som hadde stått på kjøkkenbenken. Det tok livet av ham.

Det er både tidsbesparende og bra for miljøet å spare på restene etter middagsmaten til dagen etter.

Det er likevel et «must» for alle som skal spare på rester, at maten lagres i kjøleskapet. En mann i Belgia gjorde ikke dette, og måtte bøte med livet etter å ha varmet opp pasta som hadde stått ute på kjøkkenbenken

Fikk hodepine og magesmerter

Hendelsen med den belgiske mannen i 20-årene er noen år gammel, men går i januar viralt på YouTube, fordi problemstillingen er fortsatt like aktuell i dag.

Forløpet til mannens dødsfall kan mange kjenne seg igjen. Studenten kom sulten hjem fra skolen. Han skulle på trening, og varmet opp pasta-rester som hadde stått ute på kjøkkenbenken.

En halv time ut i treningen måtte han avbryte på grunn av hodepine, magesmerter og kvalme. Da han kom hjem kastet han opp flere ganger, men trodde at det kun skyldtes matforgiftning og la seg til å sove.

Dagen etter ble han funnet livløs av sine foreldre, da han ikke sto opp for å gå på forelesning. Mannen døde av den sporedannende bakterien Bacillus cereus.

Kan overleve gjennom sporene

Det er store mengder bakteriesporer i spesielt pasta og ris som kan overleve koking. Sporene kan spire og vokse ut, og det kan danne seg et varmestabilt giftstoff (toksin) som får leve i «beste velgående» i romtemperatur, skriver forskning.no.

Hvis produktet lagres i kjøleskapet, eller i alle fall under 6 til 8 grader, skal det være trygt å spise senere.



Dette toksinet ødelegger mitokondriene, som står for energiomsettingen i kroppen vår. Leveren klarer ikke å ta rotta på toksinet, så etter hvert vil den svikte. Det var tilfellet med den belgiske mannen.

Han døde trolig av leversvikt, siden det ble påvist cirka15 µg/g cereulide i spagettien, noe som er et sted mellom 10-100 ganger mer enn den dosen som skal til for å gi oppkast, hevder forskning.no.

- Få maten rask kald

Ekspertene har et klart tips for at man skal unngå slike fatale utfall som nevnt i eksempelet overfor.

- Det viktigste er å få maten rask kald, det er det mest avgjørende for å unngå bakterievekst. Hvis maten får stå ute lenge nok til at bakteriene vokser kan du fortsatt drepe en del når du varmer opp maten igjen, men det er ikke sikkert det hjelper, har Nofima-forsker Dagbjørn Skipnes tidligere sagt til Nettavisen.

Ifølge Skipnes er det giftstoffene fra bakteriene som har forårsaket de mest alvorlige matforgiftnings-skandalene. På et sykehjem i Sverige i 2002, ble 66 eldre matforgiftet etter å ha spist ertesuppe. To døde som følge av matforgiftningen.

- Suppen ble kokt og deretter nedkjølt i en stor dunk, altså tok det flere timer før den ble kald. Neste dag ble den varmet opp igjen, så bakteriene døde, men ikke giften de hadde produsert, sier Skipnes.