Marcia Cross avkrefter ryktene om at det er planlagt en ny sesong av «Frustrerte Fruer»

Fansen lever i håpet, men det ser ikke lovende ut.

Etter at både «Gossip Girl» og «Sex and the City» har fått bekreftet nyinnspilling og ny sesong, er det flere fans som ønsker ny innspillinger av andre populære serier også.

Frustrerte Fruer gikk fra 2004 til 2012. I serien følger vi nabolaget i Wisteria Lane i den fiktive byen Fairview. Her møter vi de fem husmødrene Susan, Bree, Edie, Lynette og Gabrielle, fortalt gjennom stemmen til Mary Alice, den sjette venninnen i gjengen som helt ut av det blå tok sitt eget liv.

Ingen ny sesong planlagt

Nå går imidlertid Marcia Cross (58), som spilte Bree Van de Kamp, ut på Twitter og avkrefter ryktene om at en ny sesong er planlagt.

En twitterbruker skrev tidligere at hennes kilde kunne bekrefte at strømmetjenesten Hulu var i siste planleggingsfase av en ny sesong av serien, og at alle de opprinnelige fruene Teri Hatcher, Eva Longoria, Felicity Huffman og Marcia Cross var bekreftet til å returnere til Wisteria Lane.

Men da Cross oppdaget tweeten, responderte hun med «Det er nytt for meg!».

Ut i fra skuespillerens svar på tweeten er det ingen grunn til å tro at det vil komme en ny sesong av programmet enn så lenge.

Dømt i universitetsskandale

Skuespilleren Felicity Huffman, som spilte Lynette Scavo i serien. ble i fjor dømt til 14 dagers fengsel etter den omfattende universitetsskandalen.

Huffman skal ha betalt 15.000 dollar fordekt som en veldedighetsgave, slik at hennes datter Sophia Grace Macy kunne jukse i en SAT-opptaksprøve til et universitet. Huffman skal også ha hatt planer om å gjøre det samme for hennes andre datter, men ombestemte seg i siste liten.

Skuespilleren ble også dømt til ett års prøvetid, 250 timer med samfunnstjeneste og en bot på 30.000 dollar.

