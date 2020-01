Maren Turmo trosser vannskrekken - så går det galt

Maren Turmo mister kontrollen i elven og setter seg fast. Da får hun panikk.

Det går mer enn en kule varmt hos fitnessentusiasten og influenser Maren Turmo (20) under kveldens epiosode av «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis».

Store deler av turen som deltakerne begir seg ut på i kveldens episode foregår i vann, noe Turmo ikke var så fornøyd med.

20-åringen fra Mosjøen er nemlig svært redd for vann, og synes i utgangspunktet at oppgaven var svært utfordrene å ta fatt på.

Setter seg fast

Turmo bestemmer seg likevel for å trosse frykten, og forsøker å padle seg gjennom den store elven sammen med lagkameratene.

Elven de har fått i oppgave å gjennomføre har imidlertid store strømninger, noe som gjør at Turmo setter seg fast i en sten og får panikk.

Samtidig som dette skjer har de andre lagkameratene padlet videre, og Turmo sitter igjen alene i elven.

- Jeg vil ikke mer, roper Turmo til de andre deltakerne.

Flere frykter

Maren Turmo har foreløpig ikke besvart Nettavisens gjentatte henvendelser, men etter god hjelp fra lagkamerat Øystein «pølsa» Pettersen kommer hun seg omsider i mål.

Turmo er imidlertid ikke den eneste som har måttet trosse frykter under årerts sesong av «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis». Sist ut var Melina Johnsen, kjent fra den første sesongen av «Ex on the Beach».

Midt i en fjellvegg, flere hundre meter over havet, får Johnsen fullstendig panikk.

- Jon! Roper Johnsen fra fjellveggen, mens Jon Almaas prøver iherdig å motivere henne ned løypa.

Etter flere motiverende ord fra lagkameratene, klarte også Johnsen og trosse frykten.