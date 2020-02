Maren Turmo ute av «71 grader nord»: - Jeg ville ikke være der mer

Tapte med vilje under en intens «71 grader nord»-kamp.

Etter omlag 50 minutter med intens puslespill ble det til slutt avgjort hvem det var som måtte forlate «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» torsdag kveld.

Etter at en etter en klarte å løse puslespillet som de hadde fått utdelt, var det til slutt fitnessinfluenseren Maren Turmo (20) og skiløper Øystein «Pølsa» Pettersen (37) som iherdig forsøkte å løse gåten, og Turmo som måtte se seg slått målstreken.

- Vi brukte usedvanlig lang tid, ja. Men jeg gjorde det litt med vilje, sier Turmo til Nettavisen.

Ville hjem

Ifølge Turmo forsøkte hun å hale ut tiden så lenge hun klarte, slik at Pettersen skulle bli ferdig før henne.

- Skal jeg være helt ærlig så ville jeg bare hjem på det tidpunktet, sier Turmo.

Det var flere grunner til at Turmo ønsket å reise hjem, men en av hovedgrunnen var at hun rett og slett ikke orket å være på tur med de andre deltakerne lenger.

- Det var en del «naging» og kommentarer som begynte å bli veldig slitsomt. Det gikk mye på at jeg var så ung og uerfaren, og som ikke hadde noe med naturopplevelsene eller oppgavene våre å gjøre, forteller Turmo uten å ville gå noe mer i detalj eller avsløre hvem av deltakerne det er hun refererer til.

- Ville ikke lage en scene

Ifølge Turmo gikk kommentarene så langt at hun mistet helt lysten til å fortsette. Likevel ønsket hun ikke å melde fra til produksjonen om hvordan hun hadde det.

- Jeg ville ikke skape noen reaksjoner rundt det, så jeg tenkte det var best å ikke si fra. Så jeg lot det gå kanskje litt for lenge, og til slutt orket jeg ikke mer, sier Turmo og legger til at hun ikke angrer på valget om å forlate konkurransen.

- Jeg angrer ikke på at jeg tapte med vilje, og jeg angrer heller ikke på at jeg takket ja til å bli med på «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis». Det var en fantastisk opplevelse, og det har vært veldig gøy å følge med på TV, sier hun.

- Leit å høre

Marianne Aambø, presseansvarlig for «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis», forteller til Nettavisen at TVNorge ikke var klar over at Maren Turmo tapte med vilje.

- Det er tøft å være med på «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis». Maren har vært en fantastisk deltaker som har utfordret seg selv og sine frykter på en imponerende måte, sier Aambø og fortsetter:

- At hun tapte konkurransen med vilje fordi hun ville hjem, var vi ikke klar over. Det er leit å høre. Det er ikke uvanlig at det kan bli noen gnisninger mellom deltakere på tur. De lever tett på hverandre og presser seg til det ytterste både fysisk og psykisk, sier hun.