Margaret Knutson Aase tok fjerdeplassen i Mesternes Mester etter rekordepisode

Tidligere rekorder ble knust gang på gang i semifinalen av «Mesternes Mester».

I kveld var det klart for semifinalen i «Mesternes Mester» på NRK og de fire gjenværende deltakerne fikk virkelig kjenne presset.

Etter første utfordring, styrkebane, lå jiu jitsu- og MMA-utøver Margaret Knutson Aase i bunnen, mens padleren Eirik Verås Larssen knuste de andre deltakerne. Det ga Knutson Aase et elendig utgangspunkt i forkant av selve ildprøven.

– Resultatmessig ble jeg skuffet over den hinderløypen. Jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle klare å få den stygge sandsekken over det hindret, forteller Margaret Knutson Aase til Nettavisen.

Foto: NRK

Fryktet øvelse ga rekord etter rekord

Den neste øvelsen var tyngdekraft. Etter 11 sesonger er dette blitt en velkjent og fryktet øvelse i Mesternes mester-sammenheng, hvor deltakerne må gå frem og tilbake mens de øker med én sandsekk for hver runde.

Se den vanvittige rekorden bli slitt i havn:

Denne gang dukket øvelsen altså opp i semifinalen og konkurranselysten virket større enn noensinne hos deltakerne.

Eirik lastet opp 120 kilo som er herrenes maksvekt på denne øvelsen. Han gikk totalt 60 runder, én mer enn Bjørn Maaseides rekord fra 2016.

Padler Eirik Verås Larsen. Foto: NRK

Deretter var det friidrettsutøver Ingvild Måkestad Bovims tur til å ta rekord.

Nytt av året var at totalvekten på kvinnenes sandsekker har økt med 10 kilo, til totalt 90 kilo.

Friidrettsutøver Ingvild Måkestad Bovim. Foto: NRK

Rekorden for kvinner var på 55 runder med 80 kilo, og den var det Gro Hammerseng som hadde. Bovim fullførte 62 runder med 90 kilo og overtok dermed tronen.

Lykken ble likevel kortvarig, for på oppløpssiden kom snowboard-kjører Kjersti Buaas og snøt Bovim for den ferske rekorden, med hele 64 runder.

Snowboard-kjører Kjersti Buaas. Foto: NRK

Skjønte hun ville ryke

For MMA-utøver Margaret Knutson Aase var det imidlertid ingenting å juble for denne gang. Med bunnplassering inn i øvelsen var hun fullstendig avhengig av å vinne tyngdekraft-øvelsen, men etter 30 runder måtte hun si takk for seg i konkurransen.

Foto: NRK

– Jeg likte egentlig øvelsene veldig godt, jeg er glad i å ha litt vondt og vant til å slite, så jeg hadde egentlig gledet meg ganske mye til mesteparten av semifinalen, forteller Knutson Aase til Nettavisen.

Likevel skjønte jiu jitsu-mesteren at hun ville ryke allerede etter innsatsen i den første konkurransen; hinderløypa. I tillegg var hun litt uheldig med plasseringen av vektene i tyngdekraft-øvelsen.

– Jeg har ikke en anatomi som er lagd for å bære ting på nakken min, det var egentlig bare å prøve å holde de der så lenge som mulig. Jeg visste at Kjersti og Ingvild kom til å være gode og de tok seg helt ut, de stoppet ikke, forteller hun.

Målet var nådd

I forkant av Mesternes-deltakelsen har hun trent målrettet og variert øvelsene så mye som mulig, sett for seg hvilke øvelser hun kunne møte på og øvd på det hun ikke var så sterk i.

– Det har vært en ekstrem gjeng hele veien og det har skilt med sekunder.

Photo / www.stipesurac.com Foto: NRK/Stipe Surac

Målet hennes var å unngå å havne i natt-test, og dermed måtte hun komme seg til semifinalen.

– Du vil på en måte være der for å være sammen med alle de andre, også vil du også pushe seg selv. Etter episode syv visste jeg at jeg fikk to episoder til og mange flere dager i huset. Da føltes det som målet var nådd og det var samme hvem som vant, forteller

Vel tilbake i Oslo, hvor hun bor og jobber som selvstendig jiu jitsu-instruktør, har hun beholdt kontakten med flere av deltakerne.

– Der nede var jeg mye med Kjersti og Magnus i starten, men etterpå har jeg møtt Madeleine og Ingvild mye, vi ser hverandre omtrent en gang i uka siden vi bor i Oslo, forteller hun som er full av lovord om konkurransen.

Starter først i finalen

Etter Margaret var sendt ut av konkurransen, var det den statiske øvelsen «Blå ballong» som skulle avgjøre hvilke av de tre som skulle få fordelaktige bonussekunder med seg inn i finalen.

Der var det Ingvild som røk ut først, noe som sørger for at Eirik som fikk andreplassen får starte 15 sekunder før henne i finalen, men øvelsesvinner Kjersti får starte hele 30 sekunder før Ingvild.

