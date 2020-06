Maria Amundsen avslører helseproblemer etter «Ex on the Beach»-deltakelsen

– Hallusinasjonene startet allerede inne på villaen, forteller «Ex on the Beach»-deltaker Maria Amundsen.

Denne uken ble sesongens siste episode av det skandaleombruste realityprogrammet «Ex on the Beach» vist på TV, der deltakerne koste seg med sin aller siste fest.

For Maria Amundsen (21) sin del ble deltakelsen avsluttet tidligere da den velkjente «iPaden» sendte hun hjem bare to uker etter at hun sjekket inn.

Les også: Slik fungerer «Ex on the Beach». Bli med inn i kontrollrommet

- Hadde jeg visst at oppholdet mitt varte så kort hadde jeg aldri takket ja til å delta, sier Amundsen til Nettavisen.

Etter deltakelsen forteller 21-åringen fra Kristiansand at hun har slitt med flere psykiske og fysiske plager.

Startet med uvirkelig sex – oppsøkte psykolog

Ifølge Amundsen startet plagene allerede inne på villaen i Brasil under innspillingen av realityserien.

- Det startet den siste natten jeg hadde inne på villaen. Jeg delte seng med Håvard og Andrea og fikk plutselig for meg at de hadde sex ved siden av meg.

- Jeg våknet opp dagen etter og hadde hele hendelsesforløpet klart i hodet. Det viste seg at det ikke stemte, og at jeg bare hadde innbilt meg det selv om jeg var overbevist om at det stemte, forteller Amundsen.

Da Amundsen kom hjem til Norge, stoppet derimot ikke drømmene og hendelsene hun laget i sitt eget hodet. Stadig fikk hun for seg at ting hadde hendt, uten at det hadde gjort det i virkeligheten.

Hun bestemte seg derfor for å oppsøke en psykolog.

- Psykologen fortalte meg at det mest sannsynlig er hallusinasjoner jeg opplevde. Han mente det kunne komme av stress. Jeg opplevde også mye hodepine og ekstrem kvalme i visse perioder, sier Amundsen.

KORT OPPHOLD: Maria Amundsen ble sendt hjem bare to uker etter at hun sjekket inn på «Ex on the Beach»-villaen. Det hadde hun aldri takket ja til hvis hun visste hva hun måtte gjennom da hun kom hjem. Foto: Toke Mathias Riskjær (Discovery)

Brå overgang

Amundsen sjekket inn som eksen til Håvard Skansgård (24), noe som utviklet seg til et turbulent sjalusidrama.

- Folk snakker om mye om den «bobla» man havner i under innspillingen i realityserier, men jeg hadde ikke sett for meg at den skulle være så intens. Jeg var utrolig sjalu, og stresset konstant over å bli sendt hjem. Der og da føles det ut som at det som skjer der er det eneste som skjer i verden, sier Amundsen.

Les også: Øystein Lihaug Solberg (24) sendt rett til sykehus med voldsomme magesmerter

Da Amundsen ble sendt hjem til Norge hadde ikke serien startet på TV ennå. De andre deltakerne var fremdeles i Brasil, og Amundsen hadde ingen å dele opplevelsen av «Ex on the Beach» med.

- Jeg tror det var det som var det verste. Jeg kunne ikke snakke med noen om det jeg hadde opplevd inne på villaen siden det fremdeles var under innspilling, og selv om jeg var kommet hjem til Norge klarte jeg likevel ikke å slippe taket på den «boblen», sier hun.

Kjenner seg igjen

I dag opplever ikke Amundsen hallusinasjonene og kvalmen i like stor grad. Hun hevder selv at det gikk over av seg selv etterhvert som hun vendte seg til tilværelsen hjemme i Norge.

«Ex on the Beach»-deltaker Mario Riera (21), som også har vært deltaker i realityserien «Paradise Hotel», har god erfaring fra realitykonsepter og sier til Nettavisen at han kan kjenne seg igjen i det Amundsen forteller.

Les også: «Ex on the Beach»-Pernilles upopulære valg ender i tårer: - Jeg ble litt sjalu

- Jeg har ikke merket noe til det etter deltakelsen i «Ex on the Beach», men da jeg kom hjem fra «Paradise Hotel» opplevde jeg mye av det samme. Man fortsetter å leve i den «boblen» og tror at det eneste som skjer i verden er det som skjer der. Det kan man fort bli veldig stresset over og til tider paranoid av, sier Riera.

KJENNER SEG IGJEN: Mario Riera har vært med på realitykonsepter tidligere og kjenner seg igjen i det Maria Amundsen forteller. I år har han derimot ikke kjent på de samme følelsene. Han tror det handler mye om forberedelsene før deltakelsen å gjøre. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Grunnen til at han tror at han slapp unna samme opplevelse denne gang er fordi han var mer forberedt på hva en realitydeltakelse innebærer.

- Da jeg var med på «Paradise Hotel» hadde jeg aldri vært med på noe sånt før. Overgangen fra et liv med konstant drama og kamera rundt deg til enhver tid, til å kommer hjem til Norge der livet plutselig er som normalt er veldig brutalt, sier han.

- Utvilsomt en tøff opplevelse

Psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi, Anders Lindskog, kan forstå at realitydeltakere kan kjenne på flere påkjenninger etter innspilling.

Ifølge Lindskog er det vanlig å oppleve hallusinasjoner eller flashbacks etter ekstreme påkjenninger med press og stress.

- Det er litt mer komplekst enn som så. Hvilke forutsetninger du har, hvor stabil du er mentalt, hvor godt forberedt du er og hvilke forventninger du har til deltakelsen er avgjørende for hvilke sluttresultat du sitter igjen med, sier han til Nettavisen.

Les også: Melina Johnsen hudflettes etter TV-drama: - Får masse hatmeldinger

- Er målet å fremstå på en viss måte, bli kjendis eller har en annen personlig grunn for å bli med på et slikt program uten å være viten om at man kan bli manipulert, kan deltakelsen være svært belastende, legger han til.

Ifølge Lindskog har forberedelsene spesielt mye å si for hvordan du opplever det i etterkant.

- Er man vel viten om hva man går til og forventningene innfrir, sitter man igjen med en mer positiv opplevelse av det hele. Er resultatet noe annet, som for eksempel mye stress og press, har det en helt annen innvirkning, sier Linskog og legger til:

- Resultatet er avhengig av inngangsverdiene. Om du har litt uheldige inngangsverdier trengs relativt lite stress og press til for at du skal bli skikkelig dårlig. Om du er mer heldig med inngangsverdiene så trengs det store påkjenninger av stress og press for at ting skal gå dårlig.

- Men vi vet fra forskning at mennesker generelt begynner å hallusinere og blir etterhvert psykotiske om de utsettes for tilstrekkelig press, for eksempel søvndepresjon eller tortur over tid.

Mediesjef i Discovery, som produserer «Ex on the Beach», Hanne McBride sier til Nettavisen at det utvilsomt kan være en tøff opplevelse for noen å være med på en realityinnspilling.

- Og dette er noe vi bruker mye tid på å snakke med dem om i forkant. Alle deltakerne møter psykolog før de reiser, og de har egne folk i produksjonen dedikert til å følge dem gjennom hele innspillingen og også etterpå. Alle får også psykologoppfølging etter at de kommer hjem, sier McBride.

Maria Amundsen angrer på deltakelsen i «Ex on the Beach»: – Jeg skal aldri være med på noe sånt igjen. Foto: Toke Mathias Riskjær (Discovery)

Aldri igjen

Ifølge Amundsen ble hun drillet av produksjonen i forkant av deltakelsen, og ble forberedt på hvordan livet kan endre seg for noen etter å være deltaker i et slikt program. Likevel føler Amundsen at hun ikke var forberedt nok.

- Uansett hvor mye du blir drillet av produksjonen forstår man ikke hvordan det egentlig er før man sitter midt oppi det. Jeg skal aldri være med på noe sånt igjen, sier Amundsen.

- Hadde jeg visst at oppholdet mitt ikke skulle vare lenger enn to uker, hadde jeg aldri takket ja, gjentar hun.