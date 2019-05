Maria Kannegaard Solorkester: «Nådeslås»

En av mine største favoritter, pianisten, komponisten og bandlederen Maria Kannegaard, er tilbake etter å ha vært på det mørkeste stedet i livet. Her gir hun oss noen glimt fra tida det var som mørkest.

Livet er som kjent noe av det skjøreste vi har. Det vet Maria Kannegaard (48) mer om enn de aller, aller fleste av oss. Hun var vært på kanten av livet en rekke ganger de seineste åra. Det er ingen hemmelighet og Kannegaard både har vært og er åpen om sine lidelser. Det som er så fantastisk hyggelig å kunne melde er at hun er på et veldig mye lysere sted nå - og at hun spiller bedre enn noen gang. Jeg hadde sjøl gleden av å høre henne i Trondheim i begynnelsen av mai der hun spilte for første gang på seks år sammen med sine sjelsfrender Thomas Strønen og Ole Morten Vågan. Det var en helt spesiell opplevelse - en av de sterkeste emosjonelle musikkopplevelsene jeg har hatt noensinne.

I store deler av sine mørkeste perioder har hun ikke spilt i det hele tatt. Hun har hatt mer enn nok med å bite seg fast. Pianoet har stått urørt i snart seks år. I løpet av denne perioden, som hun har tilbragt enten på Østmarka sykehus i Trondheim eller i sin egen leilighet i byen der hun studerte på jazzlinja, har det likevel ikke vært totalt fritt for musikk.

I forbindelse med returen nå i mai ga hun oss nemlig et visittkort som var spilt inn enten på sjukehuset eller i heimen i perioden 2014-2017. Her trakterer Maria Kannegaard Solorkester, som hun kaller seg, alt fra synth, klokkespill, tempel gong bjeller, vokal, kora, tromme, munnharmonika, elbass, perkusjon, slidegitar og hulusifløyte - altså det meste bortsett fra instrumentet «alle» forbinder henne med - pianoet.

Hvordan man vil tolke det får bli opp til enhver - kanskje var det ei melding fra Kannegaard om at hun var på steder der hun ikke følte seg komfortabel og hjemme?

Musikken er også ulik alt annet som har kommet fra Kannegaard både før og nå. Den fantastiske og uhyre personlige melodikeren vi har møtt på igjen nå, er ikke her i forbindelse med «Nådeslås». Her blir vi invitert inn i lydlandskap som er vakre, som er stygge, som er uhyre personlige og som forteller oss om et menneske som roper om hjelp og som, i sine lyse øyeblikk i alle fall, vil leve.

Det å få lov å bli med Maria Kannegaard inn til hennes aller innerste - slik oppleves dette møtet - er jeg uhyre takknemlig for. Det er en svært sterk opplevelse og forteller oss en liten flik i det minste om hvilken kamp hun har ført for å komme ut på den andre sida. Der er Maria Kannegaard nå og du verden så glad jeg er for det. For en styrke hun har vist - og viser - og for en musikant hun er. For et menneske hun er.

Denne plata blir kun utgitt i 200 vinyl-eksemplarer og kommer garantert til å bli et samleobjekt. Ikke kom å si du ikke blei advart når det er tomt.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.