Det hemmelige forholdet tæret på psyken til artisten.

Maria Mena (34) er for tiden aktuell med albumet «Lies (they never leave their wives)», og som tittelen tilsier handler mye av det om følelsene man sitter igjen med etter å ha vært nettopp «den andre kvinnen» til en som er opptatt.

Når 34-åringen fredag gjester «Lindmo» på NRK, forteller hun åpenhjertig om hvordan det påvirket henne.

Det har gått fem år siden Menas siste album, «Growing Pains», og det er ikke uten grunn at hun har vært «borte» i fem år, sier hun. Det er fordi det har tatt lang tid for henne å slå seg til ro med at hun har vært «den andre kvinnen».

– Det er noe av det mest skamfulle jeg har vært med på, og jeg har brukt lang tid på å ikke være dritflau, sier hun til Anne Lindmo (50), og legger til at det som har hjulpet henne videre er å lære av det og lære videre gjennom musikken.

Reddet av venninnen

Mena har også tidligere snakket om det å være i et forhold med noen som har en annen.

I april gjestet hun Ida Fladens (34) podkast, «Ida med hjertet i hånden», der hun snakket om det samme temaet.

– Jeg føler sånt ansvar for alle involverte, jeg føler meg dum, fortalte hun blant annet den gang.

Artisten var ærlig på hvordan det hemmelige forholdet påvirket henne, og forteller også til Lindmo at det førte til at hun både utviklet anoreksi og måtte få psykiatrisk hjelp.

Sistnevnte reddet trolig livet hennes, og alt var takket være en venninne, sier hun ærlig. For etter lang tid der hun hadde stengt seg inne i sin egen leilighet med sine egne følelser ble hun invitert hjem til bassisten sin i Fredrikstad. Der så kona hans tydelig at noe var galt, etter en lang samtale om livet.

– Til slutt så tar hun på meg, også sier hun: «Maria, nå skal du ringe legen din. Også skal du si at nå går det veldig dårlig, også skal du be om en psykiater». Også må jeg ærlig innrømme at det øyeblikket reddet livet mitt, forteller Mena.

– Fra der, fra jeg fikk riktig hjelp, fordi hun så det, derfra så gikk det bra. For jeg fikk lov til å oppleve livet igjen.

Livet smiler

I dag har Maria Mena det mye bedre, og hun lover at det neste albumet skal handle om noe langt hyggeligere.

34-åringen lover at det kommer «fine låter om å ha det fint». Mye av inspirasjonen kommer fra kjæresten, Morten Kleppa.

Det var i midten av mars at artisten avslørte at hun hadde funnet kjærligheten på ny under en spørrerunde på Instagrams historiefunksjon. På spørsmål fra en av følgerne om hun hadde fått seg kjæreste, svarte hun helt enkelt «ja».

Hun holdt derimot relativt tett om hvem hennes utvalgte var, før hun to måneder senere gjestet «Senkveld» og fortalte litt mer om kjæresten. Da røpet hun navnet hans og fortalte samtidig at de hadde flyttet sammen og da blitt samboere.

– Jeg ble venn med han først, og så ble vi kjærester. Og så har jeg lett lenge, kanskje fordi min erfaring er at kjærlighet er kaotisk, jeg har ventet lenge på det som er skummelt og så kommer det ikke. Det viser seg at jeg har funnet en helt fantastisk trygg og fin mann, forklarte Mena i «Senkveld».

«Lindmo» sendes på NRK fredag klokken 21.35.