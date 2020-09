Mariah Carey følte seg «tvunget» til å bekrefte babynyhet. Så mistet hun barnet

Sangstjernen forteller åpenhjertig om det ubehagelige øyeblikket.

Ellen DeGeneres (62) har de siste månedene fått krass kritikk fra flere hold, da flere mener hun ikke nødvendigvis er like hyggelig som hun virker på skjermen i virkeligheten.

Talkshow-dronningen har blant annet blitt beskyldt for å behandle flere av de ansatte dårlig, og også enkelte kjendiser som har gjestet «The Ellen Show» har fortalt om uhyggelige møter – blant andre YouTube-stjernen Nikkie de Jager (26).

Sist ut er sangstjernen Mariah Carey (50), som i et intervju med Vulture forteller om en ubehagelig episode.

– Du er gravid

Da Carey gjestet det berømte talkshowet til DeGeneres i 2008, hadde det lenge sirkulert rykter om at hun ventet barn med sin daværende ektemann, Nick Cannon (39).

Selv hadde verken Carey eller Cannon bekreftet nyheten, og DeGeneres gikk langt i å få en bekreftelse ut av sangstjernen.

Carey sier innledningsvis at hun ikke vil snakke om ryktene, før DeGeneres finner frem to glass med champagne for å skåle for at hun ikke er gravid.

– Jeg kan ikke tro at du gjør dette mot meg, Ellen, sier Carey i videoklippet, hvorpå hun later som hun tar en slurk av champagneglasset.

Talkshow-verten legger fort merke til at hun ikke faktisk drikker, og utbryter:

– Du er gravid!

KRITIKK: De siste månedene har flere stått frem og fortalt om uhyggelige opplevelser med talkshow-dronningen. Foto: Ntb Scanpix

– Ekstremt ukomfortabel

I intervjuet med Vulture forteller Mariah Carey at hendelsen har sittet i henne siden. Hun hadde ikke lyst til å bekrefte nyheten i og med at det var såpass tidlig i svangerskapet.

– Jeg var ekstremt ukomfortabel i det øyeblikket, det er alt jeg kan si. Og det var veldig vanskelig å håndtere i ettertid, sier hun.

Sangeren avslører i intervjuet at hun hadde en spontanabort kort tid etter, og mistet barnet. Det samme hadde skjedd ved et tidligere tidspunkt, og derfor ville hun ikke kunngjøre graviditeten for tidlig.

– Jeg vil ikke kaste noen under bussen, men jeg likte ikke det øyeblikket, sier hun i intervjuet med Vulture og legger til at hun hadde satt pris på litt empati.

MISTET BARNET: Mariah Carey var gravid da hun fikk spørsmålet fra DeGeneres, men mistet barnet kort tid etter. I 2011 kunne hun derimot juble igjen, da hun og ektemannen fikk tvillingene Moroccan og Monroe. Foto: NTB Scanpix

DeGeneres har foreløpig ikke kommentert Careys uttalelser.

Beklaget til de ansatte

Som nevnt har flere den siste tiden fortalt om uhyggelige opplevelser på talkshowet. Både programlederen og produksjonen har fått kritikk, noe som i juli førte til en ekstern granskning.

Samme måned brøt også DeGeneres tausheten og sendte et brev til alle sine ansatte. Der skrev hun blant annet:

«Fra dag én av showet vårt, fortalte jeg alle at «The Ellen DeGeneres Show» skulle være et sted for lykke - der ingen ville heve stemmen og alle skulle behandles med respekt. Noe har åpenbart forandret seg, og jeg er skuffet over at dette ikke har vært tilfellet. Og for det beklager jeg. Alle som kjenner meg vet at det er det motsatte av det jeg vil for showet vårt».

Videre la hun til at hun selv med tiden ikke klarte å ha oversikt over alt som har foregått internt ettersom produksjonen bare vokste, og at hun derfor stolte på at andre gjorde denne jobben - noe som «åpenbart ikke er blitt gjort».

I samme brev lovet hun samtidig at noe liknende aldri skal skje igjen.