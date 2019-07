Mariah Carey vekker oppsikt med sexavsløring

- Jeg er egentlig ganske prippen.

I en årrekke har den verdenskjente popsangeren Mariah Carey (49) stadig blitt omtalt som et sexsymbol med sine dristige kjoler og flere scenestunt.

I tillegg til å gjøre stor suksess som sanger, har 49-åringen skapt mange overskrifter rundt sitt kanskje noe turbulente kjærlighetsliv, spontane avgjørelser og sin tilsynelatende interesse for yngre gutter.

Overskriftene de siste årene er dermed blitt en grobunn for de mange spekulasjonene som har virret om popstjernen. I et nylig intervju med Cosmopolitan åpner hun opp om en helt annen virkelighet enn det folk i utganspunktet kanskje hadde sett for seg.

Sjokkerer med antall sexpartnere

Til tross for hennes hyppige variasjon av menn, forteller sangeren at hun foretrekker kvalitet over kvantitet, og at hun har ligget med langt færre menn i løpet av sitt snart 50 år lange liv enn det folk kanskje hadde trodd.

- Jeg har ikke vært med så mange, men det har vært en verierende pakke. Jeg har bare vært med fem mennesker i løpet av livet. Jeg er egentlig litt prippen for å være ærlig, forteller hun til magasinet.

Hvem de fem mennene er, vil hun imidlertid ikke si noe om.

FÅ SEXPARTNERE: Mariah Carey avslører at hun har hatt sex med langt færre enn det folk kanskje hadde trodd. Her er hun på scenen under sin konsert på Globen i Stockholm. Foto: Jonas Ekströmert (NTB Scanpix)

Turbulent kjærlighetsliv

At «All I Want For Christmas Is You»-sangeren har hatt et turbulent kjærlighetsliv, er ikke til å stikke under stol.

I desember 2016 ble det kjent at 49-åringen hadde funnet lykken på ny med hennes 13 år yngre bakdanser Bryan Tanaka (36), bare to måneder etter at forlovelsen med millardæren James Packer (51) ble brutt.

I 2008 giftet hun seg med 12 år yngre Nick Cannon (38), bare to måneder etter at de hadde møttes for første gang. Sammen har de tvillingene Moroccan og Monroe (8). Ekteskapet til Cannon tok imidlertid slutt i 2014.

TOBARNSMOR: Sammen med skuespilleren Nick Cannon har Mariah Carey de to barna Moroccan og Monroe. Foto: NTB Scanpix

Hun er også vært gift med musikkprodusenten Tommy Mottola (70), som tok slutt i 1998, etter knappe fem år som mann og kone.

Funnet lykken

Nå ser det imidlertid ut til at Carey har slått seg til ro med Tanaka. På Instagram deler de to turtelduene stadig små glimt av hverandre, og beviser at aldersforskjell ikke nødvendigvis har noe å si.

Nylig var de også på ferie på øya St. Barts i Karibien sammen med Careys to barn.