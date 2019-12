Marianne Behn: - Det var ikke mørket som tok deg

Marianne Behn kommer med en siste hilsen til sønnen på Facebook.

Nettavisen oppdaterer saken.

Ari Behn tok sitt eget liv første juledag, og etterlot mange mennesker i dyp sorg.

Trenger du hjelp? Mental helse har åpent i jula og kan nås hele døgnet på telefon: 116123.

Det var familien selv som meldte om dødsfallet, og som fortalte at han hadde valgt å ta sitt eget liv. I ettertid har familien fått mye ros for åpenheten.

Nå har Marianne Behn, Aris mor, lagt ut et bilde av seg selv med sønnen på Facebook - sammen med en siste hilsen:

- Kjære elskede Mikis min ❤️ Det var ikke mørket som tok deg.. Det var lyset som kom deg i møte.

Mye kjærlighet

Siden dødsfallet ble kjent på kvelden første juledag, har mange uttrykt sin sorg.

På Slottsplassen har mange lagt ned blomster og lys til minne om Behn, og på sosiale medier har det florert av sosiale medier og hyllester.

Behns familie har uttrykt enorm takknemlighet for støtten.

– Familien har bedt meg videreformidle at de er enormt takknemlige for den overveldende støtten og alle kondolanser de har fått i denne tøffe tiden. Det varmer å se at Ari har betydd så mye for så mange, sier Behns mangeårige manager Geir Håkonsrud på vegne av familien til NTB.

Fagfolk har også berømmet Behns familie for åpenheten. Etter de gikk ut med dødsårsaken, ble det også omtalt i alle landets aviser.

Norsk presse har vært bekymret for smitteeffekt av å omtale selvmord, men ekspertene tror ikke kommer til å være konsekvensen denne gangen - snarere tvert imot.

- De som har bestemt seg for å ta livet sitt og velger å være tause, er vanskelig å hjelpe. Derfor er det så viktig å invitere de som sliter og har selvmorstanker til å være åpne. De kan reddes av å snakke med noen, men da må vi i samfunnet være klare for å ta imot dem. Og her spiller pressen en viktig rolle, ved å bidra til økt kunnskap, som igjen gir rom for å åpne seg, sier Lena-Maria Haugerud, leder i Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS), til Nettavisen.

Nære venner sier farvel

Moteskaparen Kjell Nordström var en av Ari Behns nære venner. Han er i dyp sorg etter nyheten om at Behn har gått bort.

- Ari var utrolig sjenerøs og inkluderende og ble veldig engasjert i medmenneskene sine. Han hadde den unike egenskapen å virkelig lytte på hva andre sa i diskusjoner, og kom alltid med reflekterte svar, sier Nordström til NRK.

Per Heimly, en av Behns beste kompiser, skriver at han er i bunnløs sorg. Heimly og Behn hadde en TV-serie sammen og har vært gode venner i mange år.

- Jeg er i bunnløs sorg over å ha mistet min beste venn og blodsbror Ari Behn idag. Jeg er knust og ber om ro for å fordøye denne ufattelige tragedien som har rammet oss alle. Jeg elsket Ari og han vil for alltid være ved min side.

BESTEVENNER: Per Heimly og Ari Behn hadde en TV-serie sammen og har vært gode venner i mange år. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Den svenske skuespilleren Mikael Persbrandt var også en av Ari Behns nærmeste venner. Han har hatt flere utstillinger sammen med Behn.

På Instagram deler han sin kondolanse:

- Hvil i fred, kjære Ari, min venn. Vi hadde utstilling sammen i Trondheim i oktober. Du hadde et lys i deg, en urgammel glød, en sjelden varme. Nå har jeg forstått at mørket tok deg, det gjør meg så vondt. Jeg ber for deg, jeg ber for dine barn og din familie. Fred være med deg, bror.

Forfatter Åsne Seierstad var også en god venn av Ari Behn, og deler sin kondolanse på Facebook:

- Vi tente et lys for deg i går kveld, Ari, på det mørkeste stedet på Gamleveien. Lei oss for at ingen av oss klarte å lyse opp i mørket du var i nå, i sorg over at du ikke lenger er blant oss, i smerte over at døtrene dine har mistet sin pappa. Men også i takknemlighet for å ha fått oppleve ditt vennskap, dine spillopper, dine samtaler og det lys du lot skinne over livene våre, skriver Seierstad.