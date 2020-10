Marianne Lambersøy røk ut av «Farmen» med tordentale til de andre deltakerne: - Fikk beskjed om å si det

Marianne Lambersøy og Inger Cecilie Grønnerød lagde en «hemmelig» avtale før Marianne røk ut.

Denne uken sjekket Marianne Lambersøy, Per Gunvald Haugen og Asle Kirkevoll inn på «Farmen»-gården som årets utfordrere.

Etter at de andre deltakerne valgte sistnevnte som en fullverdig «Farmen»-deltaker, var det Marianne og Per Gunvald som måtte ut i kamp om den siste, fullverdige plassen.

Les også: Trakk seg etter grove regelbrudd. Årsaken var en helt annen: - Fikk dødsbudskap fra familien

Det stod verken på innsats eller vilje under konkurransen i melkespannholding, men etter flere minutter var det Marianne som måtte se seg slått ut av «Farmen».

- Det var jo en øvelse jeg i utganspunktet synes var bra, og som jeg er sterk i. Det var en øvelse jeg hadde håpet på, men Per Gunvald var sterkere enn meg, sier Marianne til Nettavisen.

TAPTE: Marianne Lambersøy var sikker på at hun skulle dra i land utfordrignen, men konkurrenten var sterkere. Foto: TV 2

Klar beskjed til deltakerne

Selv om oppholdet til Marianne ikke varte like lenge som hun kanskje hadde håpet på, gjorde hun seg likevel godt bemerket inne på gården. Ut av dørene gikk hun med et smell, med en klar beskjed til de andre deltakerne:

Les også: «Farmen»-Wiktoria dolket venninnen i ryggen og brøt avtalen: - Sier mye om henne

«Jeg lurer på om det er andre her enn Sindre som har lyst til å vinne «Farmen» i år. Det har jeg gått og lurt på siden jeg kom inn», var blant annet ordlyden. Så utfordret hun Inger Cecilie Grønnerød til å ta over stafettpinnen.

Ifølge Marianne styrer nemlig Sindre mye av det som skjer inne på gården, og mener at de andre deltakerne må tørre å utfordre ham. Selv forsøkte hun å danne en allianse med andre deltakere den lille tiden hun var inne på gården.

- Jeg prøvde jo å starte noe. Det var frustrerende å være vitne til, men det var ikke så mange som var så interessert i det, sier Marianne til Nettavisen.

- Fikk beskjed om å si det

I ettertid Marianne hevder at hun ga beskjed til produksjonen om at hun gjerne ville si noen ord til de andre deltakerne, dersom hun tapte melkespannkonkurransen mot Per Gunvald.

- Jeg snakket også med Tove og Inger Cecilie om det. Inger Cecilie visste at jeg skulle si det, og ba meg om å nevne henne. Hun sa at jeg gjerne kunne si at jeg skulle gi stafettpinnen over til henne, forteller hun.

Les også: Full klinsj blant «Farmen»-deltakerne: - De skapte en vridd forestilling av meg

Inger Cecilie kan bekrefte overfor Nettavisen at Marianne tok en prat med henne i forkant av konkurransen. Det som imidlertid ble sagt i talen på TV, og det som Marianne utfordret henne på, omhandlet dog noe helt annet enn å ta opp kampen med Sindre.

- På TV får man bare se en liten del av talen hun holdt. Den inneholdt mye mer, og det hun utfordret meg på handlet ikke om Sindre, sier Inger Cecilie til Nettavisen.

Inger Cecilie husker imidlertid ikke ordrett hva som ble sagt i talen, men hevder at det handlet mer om at hver og en skulle stå opp for seg selv, og ikke bære frem andre.

- Det handlet også om at vi voksne måtte trå litt mer frem. Jeg husker ikke helt spesifikt, og jeg husker ikke nøyaktig hva det gjaldt, men det var noe i den duren der. Men jeg husker Marianne gjorde godt inntrykk på meg. Vi er jevnaldrende og har samme faglig bakgrunn, sier Inger Cecilie.

Les også: Satte hele «Farmen»-produksjonen i fare: - Får alvorlige konsekvenser

Tror ting kunne vært annerledes

Marianne mener ting hadde vært helt annerledes inne på gården om hun var en av de to utfordrerne som fikk lov til å bli igjen på gården.

- Jeg hadde ikke latt meg styre av noen, og basert på den informasjonen jeg har fått i ettertid vet jeg at det hadde vært mye jeg ikke hadde funnet meg i, sier Marianne til Nettavisen uten å avsløre noe mer.

Les også: «Farmen»-Karianne avkrefter Northug-rykter