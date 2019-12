Marie Fredriksson i Roxette er død

Marie Fredriksson (61) er død. - Hvilken fantastisk drøm vi fikk dele, sier Roxette-kollega Per Gessle.

Marie Fredriksson (61) er død, melder SVT.

«Det er med stor sorg at vi må fortelle at en av våre største og mest elskede artister er borte. Marie Fredriksson døde på morgenen den 9. desember som følge av sin tidligere sykdom,» skriver manager Marie Dimberg i en pressemelding.

Fredriksson er best kjent som vokalist i popduoen Roxette, hvor hun sammen med Per Gessle ble verdenskjent for låter som «It Must Have Been Love», «The Look», «Dressed for Success», «Joyride» og «Listen to Your Heart».

ROXETTE: Marie Fredriksson var vokalist i Roxette.

- Takk for ALT

Roxette-kollega Gessle er i dyp sorg, skriver Aftonbladet.

- All min kjærlighet til deg og din familie. Ting vil aldri bli det samme igjen, skriver Gessle, og fortsetter:

- Takk Marie, takk for ALT. Du var en helt unik musiker, en sangerinne på et nivå vi knapt kommer til å få oppleve igjen. Du malte mine svart-hvitte sanger med de vakreste farger. Du var en helt fantastisk venn gjennom førti år. Jeg er stolt, beæret og lykkelig over å få dele så mye av din tid, ditt talent, din varme, generøsitet og humor.

ROXETTE: Den svenske popgruppen Roxette, bestående av Per Gessle og Marie Fredriksson, ble dannet i 1986. Foto: Erlend Aas (NTB Scanpix)

Roxette ble dannet i 1986. De har solgt over 75 millioner plater over hele verden, og har hatt fire førsteplasser på den amerikanske Billboard-listen.

- Tiden går så altfor fort. Det kjennes som om det var i går at Marie og jeg satt i min lille leilighet i Halmstad og delte drømmer. Og hvilken fantastisk drøm vi fikk dele, sier Gessle i en uttalelse.

Syk siden 2002

Fredriksson ble alvorlig syk i 2002 da legene oppdaget en hjernesvulst. Artisten fikk da beskjed om at hun hadde en 20-25 sjanse for å overleve, skriver Expressen.

Artisten fikk behandling, og ble senere friskmeldt.

I 2009 var hun på turné med Roxette, men i 2016 sa det stopp. Da fortalte Fredriksson at hun, på grunn av senskadene fra sykdommen, ikke lenger orket å turnere eller spille inn ny musikk sammen med Roxette.

Duoens siste konsert ble derfor i Cape Town i februar 2016. Den planlagte jubileumsturneen for å feire 30 år på scenen, ble avlyst.

ROXETTE: Marie Fredriksson er død, 61 år gammel. Foto: Balazs Mohai/MTI/AP (NTB Scanpix)

Gessle dro i stedet for på turné alene, en avgjørelse han tok på oppfordring fra Fredriksson.

I en SVT-dokumentar i 2016, fortalte Fredriksson om den tunge behandlingen hvor hun måtte ta store mengder kortison.

- Jeg hovnet opp. Fra å være en folk kjente igjen over hele verden, ble jeg en ingen kjente igjen, sa Fredriksson i dokumentaren, gjengitt av Aftonbladet.

Selv om legene ga henne dårlige prognoser, var Fredriksson fast bestemt på å leve.

- Jeg har ikke tid til å dø nå, sa Fredriksson i dokumentaren.

Men de siste årene har vært tunge for Roxette-artisten. I 2018, da Fredriksson fylte 60 år, så hun frem mot å feire bursdagen i ro og fred med sine aller nærmeste.

- Når jeg nå har hatt gleden av å fylle 40 år, passer jeg på å feire i ro og fred med vår nærmeste, kjære familie. Jeg ser veldig frem til det, sa Fredriksson.

Fredriksson var gift med Mikael Bolyos. Sammen hadde de to barn, Josefin og Oscar.

Kondolanser strømmer inn

Verdenskjente Roxette var enormt populære i Skandinavia, og kondolansene strømmer nå inn etter det ble kjent at Fredriksson gikk bort mandag 9. desember.

– Med Marie Fredrikssons bortgang har ikke bare Sverige, men en hel musikkverden mista ei stor, viktig og innflytelsesrik stemme, sier musikkekspert og kulturskribent Tor Hammerø til Nettavisen.

– For millioner kloden rundt var hun Roxette, men hun var også så mye mer, spesielt som soloartist og som en sterk personlighet med tydelige meninger. Marie Fredriksson er blant dem som aldri vil bli glemt, fortsetter Hammerø.