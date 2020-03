Mario Riera legger seg flat for andre gang: - Nå har jeg ikke flere sjanser

Mario Riera tar bladet fra munnen etter korona-kritikk.

Det siste døgnet har det stormet rundt «Paradise Hotel»- og «Ex on the Beach»-deltakeren Mario Riera etter at han ble tatt på fersken to ganger for å bryte strenge korona-restriksjoner.

Forrige uke rettet den tidligere fotballspilleren og VGTV-profilen Mads Hansen kritikk mot flere realitydeltakere etter at de hadde lagt ut et bilde på Instagram der de hadde samlet seg i en leilighet for en liten fest, og trosset korona-restriksjonene.

Les også: «Paradise»-Mario la seg langflat etter korona-blemme. Så dro han på fest igjen: – Hjernedødt, sier Mads Hansen

Den gang la Riera seg langflat, og uttalte til Nettavisen at det aldri skulle gjenta seg. Tre dager senere ble han imidlertid tatt på fersken på en ny fest.

«Forstår dere egentlig alvoret?», spurte Mads Hansen seg på Instagram, etterfulgt av en rekke andre påpek mot Mario Riera.

Legger seg flat for andre gang

Kritikken som i ettertid har haglet mot realitydeltakeren har Riera nektet å svare på.

Onsdag kveld tok han imidlertid bladet fra munnen i podkasten Karantenepodden med Henrik Elvejord Berg og Erik Anders Sæter.

- Mads Hansen har funnet ut at han lyst til å ta meg litt, sier Riera i podkasten før han legger seg flat for andre gang.

- Det som er greien er at jeg har gått på en smell og jeg må bare legge meg flat. Jeg sa tidligere at det ikke skulle gjenta seg, men så har jeg en tendens til å si en ting å gjøre noe annet. Det skjedde jo fort i denne saken her og, fortsetter han.

Les også: Mads Hansen slakter reality-kjendiser etter dette bildet

- Ingen flere sjanser

Nettavisen har nok en gang forsøkt å få en kommentar fra Mario Riera, men fortsatt ønsker ikke realitydeltakeren å besvare Nettavisens henvendelser.

I Karantenepodden forteller imidlertid Riera at det som i utgangspunktet bare skulle være en spillkveld, eskalerte til nok en fest.

- (...) men så dro vi å møtte noen andre, og plutselig var vi ti stykker. Og da trynet mitt dukket opp på mystoryen til Melina, var det gjort, sier han og forteller at de som var på festen i utgangspunktet hadde en avtale om at de ikke skule vise i sosiale medier at de var på fest.

Ifølge Riera ønsket ikke han å vise at han var med på å samle folk, fordi han ønsker å være et godt forbilde.

- Men det skal ikke skje uansett. Jeg legger meg helt flat, og nå sier jeg det faktisk og mener det. Det skal ikke gjenta seg. Nå har jeg ikke flere sjanser å gå på, sier han i podkasten.

- Hjernedødt

At Riera velger å dra på fest samtidig som korona-smitten herjer både her til lands og i resten av verden, klarer ikke Mads Hansen forstå.

– Jeg klarer i hvert fall ikke å forstå at han velger å dra på fest igjen, bare tre dager etter at han er blitt hengt ut i både sosiale medier og i nettavisene, uttalte Hansen til Nettavisen tirsdag kveld.

– Spør du meg så er det hjernedødt. Det er flaut.

Les også 8 spørsmål om kropp og sex - ett spørsmål kan ingen svaret på