Mario Riera og Sofie Karlstad bekrefter: - Vi er kjærester

Det avslører paret rett før kveldens finalefest.

Torsdag kveld går årets «Paradise Hotel»-finale av stabelen, og før TV3s finalefest bekrefter to av deltakerne at de har blitt sammen.

Tidlig i realityserien ble det tydelig at det var en spesiell kjemi mellom Sofie Karlstad (22) og Mario Riera (21), og i begynnelsen av mai ble duoen samboere.

Nå bekrefter Riera på bloggen sin at paret har blitt kjærester.

- Betyr mye for meg

- Det har vært noen vanskelige uker for oss, men vi har kommet oss igjennom dette sammen. Sofie betyr mye for meg og det at vi er blitt kjærester betyr så masse for oss. En mer godhjertet og omtenksom person enn Sofie skal du lete lenge etter. Litt morsom er hun også, skriver han før han oppsummerer:

- Så nå har jeg fått meg samboer og kjæreste.

Overfor Se og Hør forklarer bergenseren hvorfor offentliggjøringen har drøyet så lenge.

- Vi ville se hvordan det ble etter «Paradise» og ville vente til ting hadde roet seg ned og se hva vi følte selv. Så ble vi jo samboere og alt falt naturlig, forteller han til Se og Hør.

Trekantdrama



Tidligere i sesongen har det tidvis vært et trekantdrama mellom Riera, Karlstad og svenske Bettina Buchanan.

Det endte med at Riera hadde sex med Buchanan ikke bare én gang, men to ganger.

Under finalefesten til «Farmen kjendis» dukket Karlstad att på til opp sammen med den tidligere «Paradise Hotel»-deltakeren Erik Anders Sæter (22).

Den gang var harstadværingen noe hemmelighetsfull overfor kjæresteryktene som var ute og gikk.

- Dere får vente og se, da, sa hun til Nettavisen den gang.

På onsdagens episode ble det klart at Riera og Karlstad står i finalen mot Marthe Elise Brenne (21) og Severin Fromreide (24).