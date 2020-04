Mario Riera raste mot Pernilla Gagnås etter å ha blit valgt bort. Så eskalerer det

– Etter dette ble det bare krangling, sier Mario Riera til Nettavisen.

Forrige uke på «Ex on the Beach» oppstod det gnisninger mellom Mario Riera (22) og Pernille Gagnås (21) etter at sistnevnte valgte bort Riera da hun fikk muligheten til å dele suiten med en hun måtte ønske.

Gjennom uken som hadde gått hadde det nemlig oppstått en intern kamp mellom Riera og Daniel Louis (27) om å vinne Gagnås sin gunst, og da hun fikk muligheten til å ta med seg en av dem på villaens suite valgte hun en helt annen.

– Jeg ble litt sjalu, uttalte Riera til Nettavisen den gang.

Les også: «Ex on the Beach»-Pernilles upopulære valg ender i tårer: - Jeg ble litt sjalu

Hoppet til køys

Riera og Gagnås fikk ordnet opp i uenighetene mellom dem den gang, men den gode tonen varte imidlertid ikke så lenge.

Bare timer etter havner Gagnås i hete scener med Daniel Louis - rett foran øynene på Riera som også blir vitne til at duoen havner i samme seng.

Se klipp øverst i saken!

– Jeg ble egentlig ikke så veldig lei meg. Jeg ble mer irritert, sier Riera til Nettavisen og fortsetter:

– Hun gikk rundt og sa hun ikke skulle ha sex på TV og at hun heller ville vente med det til hun kom hjem. Men så gjorde hun det helt motsatte. Jeg mistet egentlig interessen for henne, og derfra ble det egentlig bare krangling mellom oss.

Les også: Melina Johnsen hudflettes etter TV-drama: - Får masse hatmeldinger

- Var full

Ifølge Pernille Gagnås var det ikke med vilje at hun klinte med Louis foran Riera. Til Nettavisen forteller hun at valget mellom de to ble ganske klart etter forrige ukes tumulter, og at hun ikke lenger var noe interessert i Riera på den måten.

– Jeg fikk egentlig litt avsmak etter at han oppførte seg så barnslig. Jeg hadde ikke sex med Daniel foran Mario, men vi klinte vel kanskje litt. Jeg var full, så jeg tenkte egentlig ikke noe over det, sier hun.

Gagnås har heller ikke noe dårlig samvittighet overfor Riera. Spesielt ikke med tanke på hvordan det viser seg å utvikle seg inne på villaen.

– Vi blir egentlig skikkelig uvenner etter dette, og han var ikke noe hyggelig, avslører hun.

Les også: Full sexsplid inne på «Ex on the Beach»-villaen: - Du er det ekleste menneske jeg har møtt

Venner i dag

Til tross for at de to tilsynelatende ikke har så mye til overs for hverandre der inne, er de venner i dag.

– I dag er det fint. Jeg har ikke ikke dårlig forhold til noen. Hun er ikke den jeg snakker med mest, men vi har en god tone, sier Riera.

Noe romanse har det imidlertid ikke utviklet seg hos noen av dem.

– Jeg er singel, sier Riera, noe Gagnås også bekrefter at hun er.