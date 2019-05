Marit Bjørgen har fått ny jobb

- Hyggelig å bli kalt et skup, sier Bjørgen.

Norges medalje-dronning, Marit Bjørgen, har fått jobb som rådgiver i Trøndelag. Hun skal hjelpe langrennstalentene på Team Veidekke Midt-Norge, og bruke av sin egen erfaring som en av tidenes langrennsløpere. Det melder Adressa.

– Det er mange som spør og lurer på hvordan jeg har trent. Det er ikke sikkert at jeg sitter med fasiten, men jeg vil være med å bidra, sier Bjørgen.

Regionlagets trener, Kristian Skrødal, er glad for at Bjørgen vil bidra, og kaller det et skup å ha fått henne med på laget.

Bjørgen, som la opp etter OL i 2018, sier hun vil være med å vise de unge løperne hvordan man bygger sten for sten, og lytter til kroppen. Selv hadde hun sine beste år som langrennsløper etter fylte 30 år.

39-åringen er tidenes vinterolympier med åtte OL-gull. I tillegg har hun tatt 26 VM-medaljer, hvorav 18 er gull.

Bjørgen ble mor for andre gang i april, da hun og Fred Børre Lundberg fikk en gutt.