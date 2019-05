Marit Bjørgen pusser opp hus i hjembygda

Marit Bjørgen pusser opp på slektsgården på Rognes.

Det skriver Trønderbladet tirsdag. I en sms til avisen skriver hun at hun er glad i å være hjemme på Rognes i Midtre Gauldal i Trøndelag i perioder, og hun opplyser at hun har overtatt og skal pusse opp huset til bestemoren.

- Fint å ha noe selv når man har blitt en familie på fem, skriver hun til avisen.

Avisen skriver at Bjørgen har fått tillatelse fra kommunen til å rive en garasje og føre opp en ny og til å sette opp tilbygg på to etasjer når hun tar over kårboligen på slektsgården. Det totale bebygde arealet vil bli på 138,2 kvadratmeter, inkludert garasje og terrasse.

I mars ble Bjørgen og Fred Børre Lundberg foreldre for andre gang. Sønnen Marius er nå tre år gammel. Paret har vært sammen siden 2005.

Bjørgen la opp som langrennsløper i april 2018. Samme år ble hun kåret til årets sportsnavn i Nettavisen. I et intervju med Nettavisen fortalte hun at hun var fornøyd med å ha lagt skiene på hylla.

- Jeg er fortsatt veldig tilfreds med avgjørelsen. Prosessen hadde gått over lang tid og jeg visste gjennom hele sesongen at det var min siste sesong. Det er litt vemodig, men jeg er tilfreds med avgjørelsen. Er det noe jeg savner, så er det jo folka og miljøet, sa Bjørgen.

Trønderbladet har snakket med Bjørgens far, Ola Ivar Bjørgen, som synes det er fint at datteren skal pusse opp.

- Det er både trivelig og artig, og jeg tror Marit nå kommer til å besøke Rognes oftere, sier han.