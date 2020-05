Marius solgte Teslaen på under én time: – Jeg ble litt overrasket

Elbilene er ikke like populære på bruktmarkedet.

Selv om nybilsalget i Norge domineres av el- og hybridbiler, er ikke bildet helt det samme på bruktmarkedet.

Her har elbilene en mye lavere andel av salget. De er heller ikke så lettsolgte som de en gang var, det gjelder særlig det vi kan kalle første generasjon elbiler, med begrenset rekkevidde.

I fjor ble det solgt over 470.000 bruktbiler i Norge. Her var nesten halvparten en dieselbil. Kun 8 prosent var elbiler. Det viser tall fra Finn.no Motor.

Sammen med Volkswagen og Nissan, er det Tesla det finnes flest elbiler av på bruktmarkedet. Bare blant Tesla Model S, ligger det omlag 500 biler ute på Finn.no. Dermed er ikke modellen nødvendigvis blant de mest lettsolgte...

Men akkurat det fikk Marius Brenna Wilberg motbevist i forrige uke. Under én time etter at bruktbilen ble annonsert, var den solgt.

Dette er bilen som ble solgt på et blunk, en Model S 85 fra 2014.

Overrasket

– Jeg ble litt overrasket. På den lille timen bilen lå ute fikk jeg mange telefoner. Den første som ringte skulle bare ha den. Faktisk ringte det to kjøpere til, bare under denne ene samtalen. Så responsen har vært veldig bra, forteller Marius til Broom.

Bilen som akkurat er solgt, er en 2014 modell Tesla Model S 85, med 134.000 kilometer på telleverket. Prisantydning var 295.000 kroner, noe Marius også fikk.

– Kan det tyde på at du priset bilen for lavt?

– Nei, jeg syns egentlig ikke det. Sammenlignet med flere andre som ligger ute, var den ikke blant de rimeligste – men rundt snittet. Samtidig legger jeg merke til at mange Teslaer der ute er priset urealistisk høyt. Så jeg er godt fornøyd, og det er tydelig at det finnes et marked for brukte Tesla-er.

Selv om de eldste eksemplarene av Model S har rukket å bli 7 år, fremstår interiøret fremdeles moderne. Oppdatert er de stort sett også, ettersom Tesla praktiserer OTA-oppdateringer (Over-the-air ).

Mye utstyr

Marius forteller videre at bilen er godt utstyrt, inkludert Teslas autopilot.

– Helt klart. Bilen er rikelig utstyrt, det tror jeg hjelper godt på. I tillegg vet jeg at det finnes litt usikkerhet rundt brukte elbiler og tilstand på batteripakken. I annonsen understreket jeg derfor at det ikke er noen grunn til bekymring, og at det fremdeles er nybilgaranti på både batteripakke og drivenhet.

– Det jeg derimot var mer spent på er fargen. Jeg trodde det skulle bli vanskeligere å selge en brun bil, men det er tydeligvis ikke bare jeg som liker fargen, sier 33-åringen fra Lillestrøm.

– Jeg skjønner ikke hvorfor «alle» vil ha sort eller grå bil, forteller Marius.

Venter på Model Y

I løpet av årene Marius har eid bilen, forteller han at den stort sett har fungert veldig bra.

– Det eneste jeg har hatt noe problem med er dørhåndtakene, samt noen serviceutfordringer i tiden rett før Model 3 kom. Utover det, har det fungeret supert, og jeg er godt fornøyd.

Marius trekker frem rekkevidde, teknologi og ikke minst ladenettverket til Tesla som de største styrkene. Samtidig mener han at byggkvaliteten på bilen ikke er på samme nivå som de tyske premiummerkene.

– Ja, det må jeg innrømme. Men igjen syns jeg rekkevidde og ladenettverket overgår akkurat det. På det området mener jeg Tesla er best.

– Nå som bilen er solgt. Hva blir neste?

– Nå venter jeg på Model Y. Det er ingenting å lure på. Hva jeg kjører i mellomtiden får vi se, avslutter den nå tidligere Tesla-eieren.

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.