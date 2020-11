Marte Bratberg (31) ute av «Skal vi danse»

Dette er årets «Skal vi danse»-finalister.

Forrige uke danset Marte Bratberg (31), Andreas Wahl (37) og Nate Kahungu (24) seg inn i semifinalen i «Skal vi danse», men kun to av dem kan nå helt til den store finalen.

Lørdag ble det hele avgjort, der Bratberg kom dårligst ut etter en danseduell mot Wahl og måtte se seg slått på målstreken.

– De må være grenser for hvor mange dueller jeg kan vinne, sa Bratberg med et smil etter at resultatet ble klart.

Dermed er Nate Kahungu og Wahl årets finalister, og skal kjempe om vinnerpokalen i neste ukes direktesending fra H3 Arena på Fornebu.

Strenge koronatiltak

Grunnet koronapandemien har årets gjennomføring av «Skal vi danse» vært noe annerledes enn tidligere.

Blant annet har alle kjendisene og proffdanserne til enhver tid måttet forholde seg til en rekke kjøreregler for å minimalisere smitterisikoen, blant annet ved å ikke ha fysisk kontakt med noen av de andre deltakerne mens de er med.

Dansesenteret har i løpet av hele sesongen hatt strenge treningstider, og studioene blir vasket godt ned mellom hver treningsøkt. I tillegg har deltakerne kun vært på jobb utenom dansetrening, og unngått all annen sosial kontakt.

Under livesendingene har man som tv-seer imidlertid ikke sett de store forskjellene fra tidligere.

Danser for tom sal

Ja, det har vært færre publikummere til stede, men likevel har H3 Arena hatt plass til publikum med god avstand. Lørdag danset derimot de gjenværende dansekjendisene for helt tom sal, for aller første gang i «Skal vi danse»-historien.

Dette grunnet nye restriksjoner fra myndighetene.

– På grunn av koronasituasjonen og nye innstramminger fra myndighetene, har vi bestemt oss for å kjøre de to siste «Skal vi danse»-sendingene uten publikum i salen, sa Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV2, til egen kanal på onsdag.

Neste ukes finale vil altså også gjennomføres uten publikum, men Haldorsen lover god stemning uansett.

– Sammen med danserne, kjendisene, dommerne og crewet skal vi lage fest i studio på alle mulige måter. Nå er det semifinale og finale som gjenstår, og vi kan love at alle der hjemme også skal få kjenne på intensiteten og dansegleden selv om vi nå ikke kan ha publikum til stede, sa hun til TV 2.

