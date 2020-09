Marte Bratberg var førstemann ut på parketten med hard kritikk fra dommerne: - Litt jumpete

- Helt uvirkelig, sier Marte Bratberg.

Endelig er det duket for premieren av årets sesong av «Skal vi danse», der kjendiser som blant andre Thomas Alsgaard, Birgit Skarstein, Siri Kristiansen og Nate Kahungu skal konkurrere om å bli Norges beste kjendis i selskapsdans.

I ukene før premieren var årets «Skal vi danse»-deltakere allerede overbevist om at det er sistnevnte som kommer til å gjøre det best ute på parketten denne sesongen. Kjæresten til «Skal vi danse»-deltaker Kristin Gjelsvik, Dennis Poppe, er imidlertid overbevist over at det er nettopp hans kjæreste som vil imponere mest i år.

- Jeg synes jo de er helt rå, og ser for meg at de får den første 10-eren fra dommerne allerede på lørdag, uttalte Poppe til Nettavisen tidligere denne uken.

Ingenting er imidlertid avgjort ennå, og i likhet med tidligere år er det heller ingen som ryker ut i den første runden av dansekonkurransen. Noen utfordringer har likevel deltakerne fått kjenne på allerede.

Skadet før premieren

Før konkurransen i det hele tatt var i gang var det flere av deltakerne som pådro seg skader. Birgit Skarstein har slitt med en strekk i brystryggen, mens Synnøve Skarbø har danset med en strekk i mageregionen.

Førstnevnte måtte til og med ta en pause fra dansetreningen to dager før premieren. Begge to er imidlertid innstilt på at gjennomføringen av premiere-dansen skal gå bra.

- Vi har jobbet veldig bra frem til strekken slo inn, og det får vi igjen for nå. Jeg tror ikke de timene som er igjen nå er avgjørende for oss. Dansen sitter og jeg drømmer så mye om det at jeg føler likevel at jeg er på dansetrening, uttalte Skarstein til Nettavisen tidligere denne uken.

Skarbø kunne på sin side fortelle at hun hadde kjøpt seg smertestillende og håpet at strekken ville gi slipp innen lørdag kveld.

Marte Bratberg først ut på parketten

Marte Bratberg og dansepartneren Benjamin er første par ut i ilden lørdag kveld, og danser en Cha Cha Cha til sangen Spice Up Your Lifeav Spice Girls.

- Føles veldig uvrirkelig, egentlig. Jeg pleier å se på dette på tv. Det er veldig rart å være her, uttalte Bratberg etter dansen før tilbakemeldingene fra dommerne kom.

Skal vi danse - program 01 2020 Marte Bratberg og Benjamin Jayakoddy Skal vi danse - program 01 Bildene kan kun brukes av media i forbindelse med omtale av TV 2 eller TV 2s programmer. FOTO: Foto: Espen Solli/TV 2/NTB Scanpix

- Det første jeg legger merke til er en vanvittig fin utstråling. Du blir litt jumpete fordi du ikke klarer å bruke trykket fra foten, det må du jobbe videre med det, sier Trine Dehli Cleve.

- Masse potensiale

En annen som derimot fikk en litt bedre start fra dommerne var nestemann ut på dansegulvet, Øystein Lihaug Solberg. Han danser tango til «Feel this moment».

Nettavisen oppdaterer forløpende gjennom sendingen!