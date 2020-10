Märtha Louise blir stjerne i ny dokumentarserie

- Denne serien er en mulighet til å vise frem min tilværelse på en annen og ny måte, sier Märtha Louise.

Det er TV 2 som skal lage dokumentarserien «Märtha». Her skal seerne få et unikt møte med et varmt og mangefasettert menneske slik de aldri har sett henne før, skriver TV 2 i en pressemelding.

Serien følger Märtha Louise tett både privat og på jobb. Serien produseres av det bergensbaserte produksjonsselskapet Mothership for TV 2. Den vil ha premiere i 2021.

- Jeg er en offentlig person, og pressen skriver mye om meg. Denne serien er en mulighet til å vise frem min tilværelse på en annen og ny måte, sier Märtha i en pressemelding.

Hun sier at hun ikke ønsker et tv-prosjekt som jakter på sensasjoner, men et prosjekt der hun kan åpne seg foran kamera, være ærlig om sitt liv og ikke bidrar til spekulasjoner.

Om 2020, etter Ari Behns død julen 2019, sier hun:

- Det er klart 2020 så langt har vært et krevende år for familien, og det viktigste jeg gjør er å være tilstede for døtrene mine. Vi er jo en familie i sorg, og i tillegg er vi blitt veldig isolert, som de fleste andre i Norge. Vi har derfor så vidt kommet i gang med innspillingen, sier Märtha Louise.

Programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 er glad for at prinsessen har sagt ja til denne dokumentaren.

- Prinsesse Märtha er et menneske vi tror vi kjenner, og som mange har sterke meninger om. Derfor er det ekstra fint at hun nå har sagt ja til å dele livet sitt med seerne. I denne eksklusive dokumentaren blir vi bedre kjent med en prinsesse som går sine egne veier, og et innblikk i hvordan det er å bli født inn i et liv med alles øyne rettet mot seg. sier hun.