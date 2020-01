Märtha Louise etter Ari Behns død: – Vi er i dyp sorg og smerte alle sammen

Prinsesse Märtha Louise forteller at hele familien er i dyp sorg etter at Ari Behn valgte å ta sitt eget liv første juledag.

- Vi skulle vært sammen i julen og feiret. Vi hadde gledet oss alle sammen. Og vi er så uendelig triste og lei oss for tapet av nettopp deg, for du var jentenes varme, morsomme, kloke og gode pappa som de savner så dypt, skriver prinsesse Märtha Louise i sin hilsen til Ari Behn, som hun har lagt ut på Instagram fredag kveld.

– Du er og vil fortsette å være dypt savnet, Ari. Og jeg kjenner på en sorg over at du aldri riktig forsto hvor elsket du var, skriver prinsessen.

Hun skriver at det er et tomrom etter ham, og ingen kan erstatte jentenes far.

- Du var jentenes varme, morsomme, kloke og gode pappa som de savner så dypt. Vi savner de morsomme kommentarene, de fine synsvinklene dine, den poetiske tonen, de overstrømmende komplimentene, den store kjærligheten du hadde for dem.

Bisatt fredag

Forfatter og kunstner Ari Behn tok sitt eget liv 25. desember. Han var gift med prinsesse Märtha Louise fra 2002 til 2016. Sammen har de døtrene Maud Angelica (født i 2003), Leah Isadora (født i 2005) og Emma Tallulah (født i 2008).

Behn ble bisatt fra Oslo domkirke fredag.

– En usynlig sykdom tok mer og mer overhånd i deg, for sånn er det når den psykiske helsen svikter. Over lang tid så vi deg gradvis bli borte, men vi holdt fast i troen på at dette skulle gå bra. Familien din kjempet for deg. De har stått der for deg dag og natt, forteller hun.

Märtha Louise skriver at hun håper at de som nå er igjen kan være flinke til å rose hverandre.

- For vi har dette livet til å dele nettopp hvor glad vi er for hverandre og hvilke fantastiske kvaliteter vi ser i hverandre. Vi holder deg i kjærlighet, Ari, og går videre med dine ord: Hver dag er en fest og du er et smykke, skriver prinsessen.

Rørende taler

Flere familiemedlemmer holdt rørende taler under bisettelsen, blant annet foreldrene og søsknene til Ari. Også Aris eldste datter Maud Angelica rørte folket med sin tale.

16-åringen viste fram en tegning hun laget av faren, og som hun egentlig skulle gi ham til jul. Hun fortalte at hun hadde brukt ti timer på å tegne den.

– Det knuser hjertet mitt at jeg aldri får gitt den til deg. Jeg vet at det ville betydd så mye for deg. Og det ville betydd så mye for meg også, sa hun.

– Kjære, elskede pappa. Du var alltid så stolt av oss. Jeg håper du vet at vi er så stolte av deg også. Du var den sterkeste og tøffeste fyren jeg kjente. Du er helten min. Og jeg elsker deg så mye. Elsker alt du lærte meg. Jeg trenger deg i livet mitt, pappa, var blant de sterke minneordene til Maud Angelica.

Oppfordring

Maud Angelica adresserte også at Ari Behn hadde vært psykisk syk lenge.

- Men vi kunne ikke vite at det var så alvorlig. Det er ikke vår feil. Pappa følte nok at han ikke hadde en annen utvei. Men det finnes alltid en utvei, sa 16-åringen i talen og oppfordret alle andre som sliter med å søke hjelp.

Trenger du hjelp? Mental helse kan nås hele døgnet på telefon: 116123.

Hun trakk fram at det alltid finnes en utvei for alle som har gått igjennom psykisk sykdom, selvskading, dårlig selvfølelse eller selvmordstanker.

