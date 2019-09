Märtha Louise utfordret kjendisene på travløp: - Durek skulle vært her

Det var nerver og spenning blant kjendisene som skulle konkurrere i trav med Märtha Louise.

Søndag formiddag var det duket for det årlige kjendisløpet på Bjerke travbane i regi av Märtha Louise, Rikstoto og Hest 360.

Med seg ut på veddeløpsbanen hadde Märtha Louise utfordret blant andre Stian Blipp, Lisa Tønne, Geir Schau og Vegard Harm til et aldri så lite veddeløp.

Se video øverst i saken!

Noen av dem har aldri sittet på hesteryggen før, mens andre er noe bedre vant med hest.

- Hest 360 er en oppstart jeg har startet sammen med Geir Kamsvåg der vi forsøker å samle hestesporten, så vi har et hest 360-fond som går tilbake til ildsjeler i sporten. Vi deler blant annet ut stipender hvert år, og overskuddet fra dette løpet går tilbake til Hest 360-fondet, som igjen går til dette stipendet som går til ildsjelene rundt omkring, fortalte Märtha Louise til Nettavisen.

At prinsesse Märtha er svært opptatt av hest er ingen hemmelighet. Flere ganger har hun fortalt hvordan hesten har hjulpet henne gjennom vanskelige perioder i livet. Også den siste tiden da det har stormet som verst rundt hennes nye forhold til kjæresten Durek Verret.

- Alle som er involvert med hest eller har vært borti hest over en lenger periode i livet vet hvor mye hesten betyr for deg. De er et fluktdyr og ikke et rovdyr sånn som hund og katt er, og derfor får du en helt annen type nærhet og tillitsforhold til hesten, fortalte hun og fortsatte:

- Hesten har en helt spesiell type kjærlighetskraft. Alle som driver med hest har garantert opplevd at hesten har hjulpet dem gjennom vanskelige tider i livet. Den er mye mer enn et dyr som man er med.

Les også Märtha Louise innrømmer at det var feil å tjene penger på bruk av prinsessetittelen

At Märtha Louise har introdusert sin hestelidenskap til Verret er dermed ikke så rart.

- Ja, han også liker hest. Så det er gøy, fortalte Märtha til Nettavisen og kunne fortelle at de stadig rir sammen.

Se intervjuet øverst i saken!