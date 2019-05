Marthe Brenne og Andreas «TIX» Haukeland: - Ja, vi dater

De to fant hverandre inne på «Paradise Hotel». Når de skal vise kjærligheten med et kyss, går det imidlertid ikke helt som planlagt.

ROCKEFELLER, OSLO (Nettavisen): Marthe Brenne (22) stakk av med seieren i «Paradise Hotel», til tross for at Adrian Sjursen Ådland (24) snøt henne for den største delen av premiepotten.

Det ser imidlertid ikke ut til å bety noe for Marthe, som smiler fra øre til øre da Nettavisen møter henne dagen før finalen. Med seg har hun Andreas «Tix» Haukeland (26).

De to møttes under innspillingen av reality-programmet, og fant kjapt en god tone på tv-skjermen. Etter innspillingen har tonen holdt seg god, og de to kan nå bekrefte at de dater.

De benekter imidlertid at de er i noe forhold, selv om de helt klart hadde sett på det som utroskap om noen av dem hadde vært med noen andre. Det er komplisert.

Se dem forklare det med egne ord i videoen øverst i saken!

Jo, også var det et kyss på slutten der som ikke gikk helt som planlagt.