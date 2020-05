Martin (15) fikk gode nyheter av legene, men så døde han brått. Nå oppfyller folk over hele Norge hans siste ønske

– Det er helt utrolig hvordan folk vil hjelpe til.

Mange vil nok kjenne igjen Martin Steen fra den prisbelønnede serien «Søsken» som gikk på TV 2. Der fikk vi bli med inn i familien hans og følge Martin og broren Markus gjennom hverdagen, livet og Martins sykdomsforløp.

Sykdommen sørget for oppturer, nedturer og kontrabeskjeder. For halvannen uke siden ble Martin plutselig dårligere, og lever og nyre sviktet. I forrige uke måtte familien ta farvel med 15-åringen.

– Jeg er glad for at kreften aldri kom tilbake. Vi mistet ham, men ikke til kreften. Han var så sterk til siste slutt, uttalte Martins mor, Monica Hennum Steen til Drammens Tidende.

Bidrar til bisettelse i Martins ånd

– Dette skjedde litt brått, for Martin var egentlig kreftfri, men så er det alle disse tingene som kommer med en kreftbehandling som gjorde at det ikke gikk likevel, forteller Ellen Marie Rimstad til Nettavisen.

Hun er en venn av familien, og da hun besøkte familien etter de kom hjem fra sykehuset, var ønsket å hjelpe dem gjennom sorgen.

– Da nevnte moren til Martin, Monica, at en av de tingene hun ønsket seg var å dekke kista til Martin med klistremerker. Vi hadde samme prosjektet da vi mistet vår sønn, så vi vet hvor viktig det kan være å kunne gjøre bisettelsen på sin måte, særlig når det er barn, forteller Rimstad.

Derfor spurte hun om å få lov å bruke bildet av Martin i Sabeltann-drakten sin og dele på Facebook, ettersom de hadde venner og familie med barn i Kaptein Sabeltann-alder.

Hun tenkte kanskje det var noen som hadde klistremerker liggende de ville dele, men det som skjedde siden hadde hun aldri regnet med.

– Jeg la ut innlegget søndag morgen. Så gikk jeg en god og lang tur med venninne, men fitbit-armbåndet vibrerte for hver meter jeg gikk. Da jeg satte meg i bilen hadde jeg over 1500 delinger. Nå er vi oppe i 5300 og jeg er helt overveldet, forteller Rimstad som ble helt skjelven av glede.

Les også: Studie: Du tar feil valg selv om du vet hva som er riktig

Ellen har allerede fått hente en rekke klistremerker i området der hun bor, og i posten er det både klistremerker og andre effekter på vei til Martins bisettelse fra hele Norge. Foto: Privat

– Dette var så voldsomt i forhold til hva jeg trodde det skulle bli, sier hun.

Rimstad, som hadde regnet med å få inn noen få brev, venter nå omtrent 40 brev med klistremerker, og bidragene strømmer fortsatt inn.

Les også: Andrea har vaginisme og vestibulitt: - Da jeg prøvde å ha sex, sa det stopp. Det var helt stengt

En dame ringte og fortalte at hun hadde kjøpt inn gullmynter og sett etter Sabeltann-klistremerker i flere leketøysbutikker der hun bodde.

En annen har laget et eget klistremerke med Martin og Sabeltann på. Skuespiller Kyrre Haugen Sydness, som spiller Kaptein Sabeltann, har ringt henne for å spørre hvordan han kunne bidra.

– Jeg er helt overveldet... Det ble mye mer enn jeg har trodd. Telefonen har ikke stått stille et sekund. Det er helt vanvittig hvor mye folk engasjerer seg. Det er folk overalt, folk fra helt i andre enden av landet spør om de rekker å sende klistremerker før bisettelsen, forteller Ellen.

Var en støtte da hun mistet sønnen

Ellen Marie Rimstad ble kjent med Martin og familien hans da hennes sønn Petur ble behandlet på Rikshospitalet. Martins mor, Monica, ble venninnen som Rimstad kunne lene seg på da hun i 2019 mistet sønnen etter kreftsykdommen.

– Monica har vært den største bautaen jeg har hatt. Vi har vært fire mammaer som holdt sammen i tykt og tynt, og hun har ringt meg når jeg har vært langt nede.

– Monica har lært meg veldig mye og alltid passet litt på meg. Dette er første gang vi sitter med erfaringer som Monika ikke har, sier Ellen Marie stille.

Les også: Astrid Uhrenholdt Jacobsen åpner opp om tapet av broren: – Jeg brukte de verktøyene jeg hadde i min sekk

Derfor er det ekstra godt å se at så mange vil hjelpe familien i sorg.

Venner av Martins bror Stian har også samlet inn penger for at bisettelsen, som skal finne sted onsdag 13. mai, kan sendes direkte på nett, ettersom koronarestriksjonene gjør at mange færre enn normalt får vært tilstede i kirken.

– Han har satt spor i så mange mennesker jeg ikke kjenner eller har møtt. Jeg vil så gjerne takke alle som har fulgt oss og nå støtter oss, uttaler Martins mor til Drammens Tidende.

«Kapteinen Sabeltann» minnes Martin: – Trist

Innlegget til Rimstad er også blitt delt av Sabeltanns opphavsmann, Terje Formoe. Da Nettavisen ringer Formoe, husker han godt sitt siste møte med Martin.

– Det er flotte folk, og Martin var hos oss sist sommer, og det var et fantastisk møte. Jeg husker så godt synet av Martin som kom bort til skuespillerne eter forestillingen i fjor, med et stort smil om munnen klokka halv ett på natta. Han var en herlig gutt i fullt kostyme og med godt humør, minnes Formoe.

– Da blir det selvsagt ekstra trist at han ikke klarte det. Det er en trist historie og går selvsagt sterkt inn på oss også og vi føler veldig sterkt på familiens vegne, forteller en preget Formoe.

LES OGSÅ: Professorens sitat har sirkulert på sosiale medier i tretten år. Men stemmer det egentlig?

Formoe får stadig vekk en rekke forespørsler av ulikt kaliber. Derfor er han er ellers varsom med å uttale seg i slike saker, men forteller at han har merket engasjementet spesielt denne gang.

– Jeg har hatt nærmest utallige henvendelser fra forskjellige steder i landet som nevner denne saken og spør om vi vil følge opp. Så det er tydelig at dette er en sak som berører veldig mange, forteller han.

Både Dyreparken og Formoe planlegger å bidra til bisettelsen av Martin på ulike måter, med blant annet kostymer og sjørøvergull. Terje Formoes sønn, Marius, har hatt kontakt med familien til Martin i flere år og sørger for å levere tingene til bisettelsen.

– Dyreparken har også flere ting de vil sende med, så det skal kjøres opp til Drammen for bisettelsen. Sånn som klistremerker selger vi ikke for tiden, men jeg har noen på lur på kontoret som jeg skal legge i bagen til Marius når han reiser oppover, forteller Formoe.

Familien til Martin er kjent med at Nettavisen omtaler saken.