Martin Bjercke og kjæresten Alexandra Bachstrøm er seks måneder på vei

Artisten Martin Bjerche og kjæresten Alexandra Backstrøm har termin i oktober.

(AKERSHUS FESTNING): I tradisjon tro steller det internasjonale motemagasinet ELLE i stand kanskje en av Norges største sommerfester, der alt fra Norges største moteprofiler til Norges største kjendiser er invitert.

Artisten Martin Bjercke og kjæresten Alexandra Backstrøm avslørte at de venter et barn i oktober på festen. Paret er seks måneder på vei.

Bjercke er produsent og DJ bak artist-navnet CLMD og tidligere Voice-dommer, mens Backstrøm har vært Miss World Norge og modell.

- Hvordan er det å være på fest mens du er gravid?

- Martin jobber jo med fest, så nå begynner jeg å bli ganske vant til det. Men det var mye sure miner i starten, spesielt siden det skulle være hemmelig og sånt, sier Backstrøm til Nettavisens reporter på stedet.

- Voksenpoeng gange tusen

Paret venter sitt første barn, og er begge spent på hvordan det blir å være foreldre.

- Det er voksenpoeng gange tusen. Jeg lever fortsatt litt med å være barn selv, så det blir spennende og utfordrende. Det blir nok mye lek, også får Alexandra ta seg oppdragelsen, sier Bjercke lurt.

ARVENAVN: Babyen skal mest sannsynlig kalles opp etter Bjerckes farfar. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- Når fant dere ut at dere skulle bli foreldre?

- Det fant vi ikke ut av, det bare skjedde. Men det er veldig hyggelig at det skjedde, og vi er kjempeglade for det her, sier Bjercke.

Bjercke og Backstrøm kan også avsløre at de venter en liten gutt, og at han mest sannsynlig kommer til å få et arvenavn.

- Vi tror vi skal kalle han opp etter min farfar, Alf Bjercke. Det er et navn som bærer mye historie, vi tenker det er fint å bruke et arvenavn. I går fant jeg også ut at det er 0.04 prosent av Norges befolkning som ble kalt Alf i fjor, så er det er litt unikt navn, sier den vordende faren.

De to kan også fortelle litt om forberedelsene de har gjort i forkant av fødselen til babyen deres.

- Det er full panikk. Vi har kjøpt oss en større leilighet, og så har vi ikke kjøpt noe annet enda. Vi har en lang liste med babyting som vi føler vi sikkert ikke trenger, men som vi må ha, sier paret.

- Hun er poppeklar snart

Et annet par som også er gravide tok turen til Akershus festning tirsdag kveld, nemlig John Arne Riise og Louise Angelica Riise. Louise Angelica er høygravid, og paret avslører at det er fem uker til termin. Til tross for det stiller hun opp på rød løper med høye hæler.

- Hun er råflink altså, det må jeg bare si. Å stille opp her er sterkt gjort av henne når det er fem uker igjen. Men vi har lyst til å møte bekjente og nye folk og stille opp og støtte de vi kjenner. Så vi er her noen timer og så er det hjem igjen, sier John Arne Riise til Nettavisen reporter på stedet.

John Arne Riise (t.h.) med sin gravide kone Louise Angelica Riise på den røde løperen til Elle-festen på Høymagasinet på Akershus festning i Oslo tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Dere blir foreldre om fem uker, hvordan blir det?

- Det blir veldig spennende for min del. John Arne har jo gjort dette et par ganger før, men det er jo like spennende hver gang vil jeg tro. Jeg vet ikke helt hva jeg går til da, men jeg håper jo det blir bra, sier Louise.

Ektemannen stemmer i, og legger ikke skjul på at han syntes kona er fantastisk.

- Hun har vært fantastisk under graviditeten og er helt rå. veldig lett med å ha å gjøre. Litt mer sliten nå de siste ukene, men det er helt normalt. Vi gleder oss til å få barnet ut nå. Hun er poppeklar snart, for hun begynner å bli litt sliten om kvelden, sier Riise.

Hvordan har graviditeten vært?

- Jeg har tror selv at jeg har vært veldig heldig når jeg har hørt hva mange andre har gått gjennom med kvalme, oppkast og ryggsmerter. Jeg har sluppet veldig billig unna, og er egentlig veldig fornøyd med mitt eget svangerskap, sier Louise.

Paret har også bare fine ting og si om den andre når de blir spurt om hvordan de blir som foreldre.

- Om hun blir sånn som hun er med hundene våre, så blir det nok veldig bra. Hun er helt fantastisk, veldig omsorgsfull og snill, så han kommer til å få det fint.

Hvordan blir John Arne som pappa?

- Jeg har jo sett han med de tre andre, så jeg sa jo veldig tidlig at han er fantastisk. Så John Arne kommer til å bli helt fantastisk som pappa, forteller Louise.