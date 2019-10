Martin «Danielle» Bjercke er blitt pappa

«The Voice»-mentoren og kjæresten ble foreldre i helgen.

Det er Martin Bjerckes kjæreste, Alexandra Backström som avslører det hele i et innlegg på Instagram.

Der beskriver hun en tøff fødsel som tok to dager.

– Med sine 5,5 kg og 56 cm er jeg helt sikker på at vi har laget en verdensmester, skriver hun.

Martin Bjercke er for mange kjent som mentor i «The Voice», under artistnavnet Martin Danielle. Han er en av hovedpersonene bak elektronika-prosjektet CLMD, som har hatt låter som «Trouble» og «Dust» som er gjort i samarbeid med Astrid S.

Backström er på sin side tidligere blogger, og har jobbet som modell og deltatt i Miss World.

– Sykeste opplevelsen jeg har hatt

Backström får ikke fullrost kjæresten nok etter fødselen.

– Tusen takk til Bærum Sykehus for fantastisk behandling og oppfølging, og til @clmdmusic som sto som en klippe gjennom den sykeste opplevelsen jeg har hatt, du er alt, skriver hun på Instagram.

Gir sønnen familienavn

Sønnen, som ble født 20. oktober, skal hete Alf Gustav. Det er et helt spesielt valg fra parets side, ettersom det er et familienavn fra Martins familie, nemlig hans farfar Alf Bjercke.

– Det er et navn som bærer mye historie, vi tenker det er fint å bruke et arvenavn. I går fant jeg også ut at det er 0.04 prosent av Norges befolkning som ble kalt Alf i fjor, så er det er litt unikt navn, fortalte de vordende foreldrene til Nettavisen i sommer.

DELTE NYHETEN PÅ FEST: Martin Bjercke fra CLMD og Alexandra Backström strålte på rød løper da de avslørte at de ventet et høstbarn. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Avslørte graviditeten på rød løper

Backström og Bjercke har vært sammen i fire år, og i forkant av babyens ankomst har paret flyttet inn i ny leilighet.

Gravidnyheten ble først kjent på ELLEs sommerfest i juni.

– Det er voksenpoeng gange tusen. Jeg lever fortsatt litt med å være barn selv, så det blir spennende og utfordrende. Det blir nok mye lek, også får Alexandra ta seg oppdragelsen, fortalte Bjerche lurt til Nettavisen.