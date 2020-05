Martin ute av «Paradise Hotel»: Vil ikke svare på hva han gjorde da han sjekket ut

Tårevått på Paradise Hotel: – Det var ufortjent.

Martin Heier har siden første stund vært en av årets store stemningsskapere inne på «Paradise Hotel», men i onsdagens episode måtte 20-åringen fra Gran takke for seg.

– Jeg skjønte at det var den veien det gikk, at det enten var Sania eller meg, og det var derfor det ble så mange tårer den kvelden også, forteller Martin.

I forkant av utsjekken oppsto en minneverdig og komisk scene, da Martin og Karl ganske sent ut i festen innså at det lå an til at Martin måtte forlate hotellet dagen etter.

– Jeg griner ikke til vanlig, men der inne så blir det så ekstra spesielt, og med litt alkohol i blodet så kommer alle følelsene ut, ler Martin, som ennå ikke har sett episoden.

– Jeg vet ikke om jeg gidder å se på den grininga der. Er det ille? spør han.

Her kan du se det humoristiske opptrinnet og bedømme selv:

– Aldri vært så mye gråting

Etter at Martin sjekket ut ble ikke stemningen på hotellet den samme.

– Det var trist. Det har aldri vært sånn på hotellet at alle gråt, men da han røk ut begynte alle å grine og var helt knust. Den festen etter Martin røk var den dårligste festen der inne, han tok en plass ingen andre klarte å fylle, forteller Jenny Hagen.

Martin selv ble forbauset over at alle var så lei seg for at han røk ut, til tross for at han var en veldig populær deltager.

– Jo, jeg visste de var glad i meg, men det er litt... Det var en deilig følelse å vite at man ble godt likt, uansett allianse. Jeg var close med alle og det var rart å se at de var så trist, for så mye grining hadde det aldri vært, forteller Martin.

– Forstår du selv hvorfor du ble så godt likt der inne?

– Jeg sprer kanskje mye glede, og energien min smitter. Det er et spill, jeg prøvde å spille, men etter noen timer så gikk vi og badet og hadde det morsomt uansett hvem det var. Jeg knøt dem nok litt mer sammen, sier Martin.

Nekter å svare

Selv husker han godt kjøreturen vekk fra Paradise Hotel da han måtte sjekke ut.

– Den følelsen av å komme ut er forferdelig spesiell. Jeg husker vi kjørte i bilen og ingen filmet meg og jeg tenkte at nå er jeg liksom ferdig. Det var ekstremt spesielt. Bare det å se at det finnes andre mennesker som finnes, for det glemmer man der, så du blir helt lost.

Han innrømmer at det ikke bare var leit å komme tilbake i den virkelige verden.

– Det var litt trist, og det å ikke bli filmet var kjemperart, men det var også litt deilig å komme til den normale verdenen igjen. Det har vært mye spill og fylla, så du blir ganske sliten, forteller han.

– Hva var det første du gjorde når kameraet ikke var tilstede og du var alene igjen?

– Det... Haha, nei, det gidder jeg ikke svare på, ler Martin.

Martin har virkelig bemerket seg som alles venn inne på hotellet denne sesongen, og sørget blant annet for mye latter da han arrangerte onani-konkurranse inne på Paradise Hotel, som gjorde at produksjonen måtte ta grep.

Humørsprederen fra Gran, som har vært åpen om at han tidligere har slitt med alvorlig depresjon, har skapt mange sprell og var også ansett som en sterk spiller.

– Jævlig surt

Bakgrunnen for at det var nettopp Martin som røk, var den omstridte kåringen av Mister og Miss Paradise tidligere i uken.

Alt lå til rette for at Martins partner Sania skulle vinne med sin strippedans, men til tross for at det var hun som stakk av med flest poeng, var det Jenny Hagen som sto seirende igjen med krone på hodet.

Da hun og mister Paradise Torbjørn Breivik fikk vite at de måtte sende hjem noen, var det umiddelbart det sterke paret Sania og Martin som sto i skuddlinjen.

– Jeg hadde selvsagt lyst til å vinne, så det er så jævlig surt at alt gikk mot vår allianse, og derfor var jeg lei meg. Jeg hadde det helt nydelig der inne og ville bli, sier Martin.

Jenny og Torbjørn sendte ut Martin: – Var ufortjent

Jenny var blant dem som var mest trist over å sende hjem humørsprederen Martin.

– Jeg følte egentlig ikke at jeg hadde rett til å ta et så viktig valg. Det var så ufortjent at Martin skulle ryke når partneren hans skulle ha vunnet og han var en av de vanskeligste å sende ut, forteller Jenny til Nettavisen.

– Hvis jeg hadde sagt noe annet ville jeg gått veldig mot alliansen min, men i ettertid skulle jeg ønske at jeg hadde sterkere mening der inne, og at ikke bare guttene i alliansen fikk bestemme, forteller Jenny i dag.

