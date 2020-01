Martine Lunde slår tilbake mot ryktene: - Det har vært en tøff periode

- Det at jeg jobber så mye går utover forholdet, forteller Martine Lunde men avkrefter ryktene om at det er slutt med kjæresten.

TV-profilene Martine Lunde (23) og Aleksander Sæterstøl (24) møtte hverandre for første gang da de begge deltok i realityprogrammet «Paradise Hotel» i 2017.

Siden den gang har de to turtelduene holdt sammen i tykt og tynt, men den siste tiden har det versert rykter om at de to skal ha gjort det slutt.

- Jeg har fått med meg at det er mange som har trodd det. En venninne av meg tipset om at jeg burde sjekke Jodel, og der var det mange som mente at det var slutt. Men det er heldigvis bare rykter. Vi har det veldig fint sammen, forteller Lunde til Nettavisen under pressetreffet til den neste sesongen av «Bloggerne» torsdag.

Vanskelig tid

Selv om ryktene om mulig brudd viser seg å ikke stemme, legger ikke Lunde skjul på at paret har vært gjennom en tøff periode.

De siste månedene har Lunde hatt mildt sagt hatt mange baller i luften. I tillegg til sin fulltidsjobb som blogger, youtuber og influenser, debuterte hun i høst som programleder i TV 2-serien «Glow up». Hun har også lansert sitt eget sminkemerke, samtidig som hun er med i nok en sesong av «Bloggerne».

- Det at jeg jobber så mye går jo utover forholdet. Vi får lite tid med hverandre, og jeg får så vondt av Aleksander når han er i Oslo, og han ender opp med å være alene. Det er ikke noe gøy. Så jeg må bli flinkere til å prioritere jobb på dagtid, slik at jeg har fri på kveldene slik vanlig mennesker har det. Der har jeg mye å lære, forteller Lunde til Nettavisen.

Velger kjæresten over jobb

Lunde forteller om en tid i høst i fjor der hun var redd for å miste kjæresten. Hun hadde tatt på seg altfor mye arbeid, var ekstremt sliten og kjæresten ble lite prioritert.

- Det gikk veldig opp for meg i høst da jeg skjønte at Aleksander syntes at det ble for mye jobb fra min side, og at han var veldig mye alene i Oslo. Da skjønte jeg at jeg måtte ta meg sammen, hvis ikke så kom jeg til å miste han, forteller hun.

Lunde bestemte seg dermed for å kutte ned tiden hun brukte på bloggen, til fordel for å tilbringe tid med kjæresten.

- Jeg visste at hvis jeg skulle fortsette å klare å holde på med dette, så måtte jeg kutte ned ting. Det går ikke an å holde på med alt, og jeg skjønte at hvis jeg kuttet ned på bloggingen fikk jeg mye mer tid til venner, familie og Alkesander, forteller hun og fortsetter:

- Jeg velger Aleksander foran jobb, men jeg havnet i en ond sirkel.

- Vanskelig å slappe av

Siden alvorspraten Lunde hadde med kjæresten, har ikke Lunde blogget. Til Nettavisen avkrefter hun imidlertid at hun har sluttet å blogge.

- Jeg har ikke blogget på mange måneder, men jeg vet ikke helt. Det er deilig, men det er dager der jeg får veldig lyst til å blogge. Om jeg skal kutte ut bloggen for godt har jeg ikke bestemt meg for, men jeg fokuserer mye mer på Youtube-kanalen min. Så vi får se hva som skjer med bloggen, sier hun.

Til tross for at Lunde har tatt det litt roligere den siste tiden, innrømmer hun at det er vanskelig å prioritere vekk jobb.

- Jeg har en litt usunn holdning til jobb. Men det er fordi alt er så gøy, og da merker jeg ikke at jeg er sliten før jeg har litt fri. Jeg elsker det jeg holder på med, og vil være med på alt. Men jeg har skjønt nå at jeg ikke kan holde på sånn, for en dag kommer kroppen til å si stopp, sier hun.

Lunde forteller også at hun ikke klarer å tillate seg selv å ta en pause, fordi hun er redd for hva andre kommer til si.

- I bransjen jeg er i får man mange morsomme muligheter og det er mye gøy som skjer hele tiden. Jeg vet at det er mange som misunner det jeg holder på meg, og gjerne skulle vært i mine sko, så jeg er litt redd for å bli sett på som utakknemlig hvis jeg tar meg en pause. Den følelsen får jeg ofte, sier hun.

