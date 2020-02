Martine Lundes kjæreste med sex-klage: – Han lyver!

Martine Lunde har en travel hverdag og det mener kjæresten ett og annet om.

Martine Lunde har hatt noen travle år siden hun vant Paradise Hotel.

Fra å ha vært blogger og influenser til programleder for «Glow Up» på TV 2, vært med i «Bloggerne» gjennom flere sesonger og i tillegg lansert et eget sminkemerke. I tillegg kommer et drøss av samarbeid med sponsorer, eventer og oppdrag.

– Har ikke kommet inne i henne på et halvt år

Kjæresten Aleksander Sætersdøl er blant dem som får merke hvor mye jobb Martine tar på seg og hvor lite fritid hun har. I dagens episode av «Bloggerne» på TV 2 kommer Aleksander med en saftig innrømmelse.

– Jeg har ikke kommet inne i henne på et halvt år, sier kjæresten foran Martine og en kollega som begynner å le.

– Men hun er jo helt vekk om dagen, hun vet ikke hva hun driver med selv, så det peket der tviler jeg på at hun tar, fortsetter Aleksander som er tydelig bekymret for kjærestens ve og vel.

Martine selv innrømmer at det har vært for mye jobb og hun forteller at det toppet seg høsten 2019. Da hadde hun tatt på seg for mange oppdrag samtidig og var ekstremt sliten.

– Lå i fosterstilling og gråt

– Den ene dagen Aleksander kom hjem, lå jeg i fosterstilling på sofaen og gråt, og da skjønte vi begge at nå måtte jeg ta en liten pause, forteller Martine til Nettavisen.

Aleksander bor til vanlig i Bergen, men reiser ofte til Oslo for å besøke Martine, som ofte må prioritere jobb fremfor kos hjemme med kjæresten.

– Det går utover forholdet ved at vi får lite tid til hverandre og jeg får vondt av Aleks når han er i Oslo, og jeg ikke er hjemme. Det er ikke noe gøy, sier Martine.

Da innså hun også at hvis ikke hun tok grep, ville hun miste Aleksander. Løsningen ble å roe fullstendig ned på bloggingen.

– Aleks synes det ble for mye jobb fra min side, og han var veldig mye alene i Oslo. Da skjønte jeg at «shit nå må jeg virkelig ta meg sammen her, hvis ikke kan jeg miste han», og han betyr mye mer for meg enn jobben min. Jeg velger Aleks fremfor jobb 100 prosent, men jeg kom inn i en ond sirkel hvor jeg ville gjøre alt, forteller hun.

– Hvordan reagerer familien din?

– Familien min blir bekymra innimellom når de ser jeg såvidt er hjemme og bare reiser rundt og styrer på hele tiden og starter det ene prosjektet etter det andre. Faren min er sånn som meg, han jobber jo hele tiden, og jeg tror det er der jeg har det fra, forteller Martine.

Nå har Martine blitt vant til å blogge betraktelig mindre og det er flere måneder siden forrige innlegg. I tillegg er nyttårsforsettet hennes å ta det mer med ro og å prøve å jobbe mindre på kvelder og i helger.

– Jeg må bli flinkere til å sette av arbeidstider og sette av fra da til da, og så har jeg fri på kvelden sånn som vanlige mennesker gjør det, og ikke holder det gående hele dagen, for der har jeg mye å lære.

