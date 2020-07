Mary Trump går hardt ut mot Donald Trump i ny bok

Donald Trumps niese slipper bok om USAs sittende president 14. juli. Hun omtaler Trump som verdens farligste mann.

Boken, som har fått navnet «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man» er på 240 sider, og inneholder ifølge flere amerikanske medier, lite flatterende beskrivelser om presidenten.

Kaller familien giftig

Mary Trump (55) er klinisk psykolog, og er datter av Donalds bror Fred Trump Jr., som døde i 1981. Hun omtaler sin egen familie som «giftig».

ÅPNING: Her vinker Donald Trump til ansatte ved Trump Taj Mahal Casino Resort ved åpningnen i Atlantic City 6. april 1990. Trump var på gallaen sammen med sin mor Mary, faren Fred og søsteren Maryanne Trump Barry. Foto: Charles Rex Arbogast (AP/Scanpix)

Boken kommer etter planen ut 14. juli, men allerede nå har tilsynelatende flere amerikanske medier, deriblant LA Times, fått tilgang til den.

- President Trump er et produkt av en dypt dysfunksjonell familie, noe som gjør at han er en unikt ødeleggende, og en ustabil leder for landet, skriver blant annet Mary Trump i boken, ifølge avisen.

Videre skriver niesen ifølge avisen at ærlig arbeid aldri ble krevet av presidenten, og at han alltid ble belønnet uansett hvor dårlig jobb han gjorde.

- Donald fulgte ledelsen til min bestefar, og med søsknene hans sin medvirkning, stillhet og passivitet. Det ødela faren min. Jeg kan ikke la han ødelegge landet mitt, skriver Mary.

Kaller Trump for svak

Også USA Today skal ha fått tak i et eksemplar av boka. Ifølge avisen kaller Mary onkelen sin for svak, og at egoet hans er skjørt.

- Ingenting er nok. Dette er ikke den typiske narsissisten; Donald er ikke bare svak, egoet hans er en skjør ting som må bli styrket hvert øyeblikk, fordi han innerst inne vet at han ikke er noe av det han sier han er, skriver hun ifølge avisen.

Robert Trump, Donalds bror og Marys onkel, mener boken er i strid med en taushetspliktavtale signert av Mary Trump i 2001. Hun får ikke selv distribuere boka, men retten mener forlaget ikke er del av avtalen. Dermed får de trykke og distribuere den.

Boken kommer i kjølvannet av tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver John Boltons bok, som beskriver Trump som korrupt og inkompetent.

Jukset på SAT-prøve

New York Times har også fått tilgang på boken, og ifølge denne avisen skriver Mary Trump at onkelen betalte noen for å ta SAT-prøven for han, som er en prøve alle som vil på college må ta.

Ifølge Mary Trump skal scoren ha hjulpet presidenten med å komme inn på den prestisjefulle skolen, Wharton business school i Pennsylvania.

NY BYGNING: Guvernør Hugh Carey peker på en fremstilling av en modell av New York Hyatt Hotel/Convention, som skulle bygges der Commordore Hotel tidligere sto. Tilstede under presentasjonen av de store planene 28. juni 1978, var også Donald Trump. Foto: (AP/Scanpix)