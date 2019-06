Bare ordet eller navnet vekker fantastiske minner hos både norske og utenlandske jazzelskere og det av flere grunner.

Masqualero var og er navnet på ei låt fra mester Wayne Shorters hånd. Her hjemme blei den kjent blant allmuen etter at supergruppa til Arild Andersen og Jon Christensen, med ungfolene Jon Balke, Tore Brunborg og Nils Petter Molvær, fant fram igjen låta på begynnelsen av 80-tallet, laga sin unike versjon av den og like godt oppkalte bandet etter låta.

I mange miljø er fortsatt Shorters musikk av det tidløse og unike slaget. I forbindelse med denne stjernelags-sammenkomsten, som verken var eller er noe fast band, men noe som Blue Note-sjef Don Was tok initiativet til vil jeg tro, er «Masqualero» - feilskrevet på coveret dessverre - plukka fram igjen og ikke nok med det.

På bare denne låta er ingen ringere enn sopransaksofonsjef Shorter sjøl og nok ei legende, pianoguru Herbie Hancock, invitert med og begge setter sjølsagt sitt umiskjennelige preg på låta umiddelbart.

Ellers er dette mestermøtet blant yngre afro-amerikanske stjerner, Ambrose Akinmusire - som skal spille med Gard Nilssen i Molde i sommer - på trompet, Robert Glasper på tangenter, Derrick Hodge på basser, Lionel Loueke (fra Benin i Afrika) på gitar og stemme, Kendrick Scott på trommer og Marcus Strickland på tenorsaksofon, som har fått anledning til å breie seg over en dobbelt-cd, prega av guttas egne komposisjoner samt nok en Shorter-komposisjon, «Witch Hunt».

Kvaliteten er det sjølsagt ikke noe å si på. Herrene har tatt med seg idealene fra Hancock og Shorters 60-tall og kombinerer det på et flott vis med impulser fra Louekes Afrika og hippe, moderne toneganger anno våre dager.

Sjøl om dette er bandledere i stor grad, så går de aldri i veien for hverandre. Likevel er det tydelig at dette ikke er en gjeng som har vært samla over lang tid, men stor hygge byr de på uansett.

