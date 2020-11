Matilde er «Kiwi-Camilla»: - Mange tror jeg jobber på Kiwi

- Har fått meldinger om at jeg får folk til å smile av å se meg i reklamen, sier Matilde Solbakken, som «Kiwi-Camilla» egentlig heter.

«Kiwi-Camilla» har de siste årene smilt bredt på TV-skjermen og oppfordret det norske folk til å handle sunn mat på rabatt hos Kiwi.

Som et av flere ansikt utad for den kjente matvarekjeden er imidlertid «Kiwi-Camilla» ingen ekte butikkmedarbeider på Kiwi, slik flere av profilene til Kiwi er.

I virkeligheten heter «Kiwi-Camilla» egentlig Matilde Solbakken. Hun er 33 år gammel og er skuespiller fra Hamar.

- Flere tilbakemeldinger

- Det er nok noen som tror at jeg faktisk jobber på Kiwi og heter Camilla siden Kiwi også bruker butikksjefer i reklamene sine, men de aller fleste personer i reklamefilmer er jo skuespillere, sier Solbakken til Nettavisen.

Selv fikk hun reklamejobben etter en casting, og siden den gang har det blitt flere og flere reklameinnspillinger for matvarekjeden på Solbakken.

- Det er ikke så mange som gjenkjenner meg på gata, men jeg har fått en del tilbakemeldinger gjennom sosiale medier, sier Solbakken og forteller at tilbakemeldingene nesten bare er positive.

- Det var noen pensjonister blant annet som skrev at de ble så glad av å se meg på TV, og at det å se meg kan lyse opp dagen deres. At jeg kan gjøre noens dag bedre gjennom jobben jeg gjør betyr mye for meg, sier hun.

- Har aldri jobbet på Kiwi

Matilde Solbakken har heller aldri jobbet på Kiwi som butikkmedarbeider, men føler seg likevel som en del av kiwifamilien. I virkeligheten jobber hun som skuespiller og dubber - blant annet for NRK-serien «Regnbue-Rubie».

Hun har vært å sett på scenen i stykker som «Karlson på taket» på Oslos nye teater og «Panikk i kulissene» i Molde.

- Jeg har drømmer for fremtiden, men de vet jeg ikke om jeg tør å si høyt. Koronapandemien har liksom satt en stopper for mye, så jeg tar det litt som det kommer, sier Solbakken om fremtiden og er glad for å ha Kiwi i ryggen i en tid som denne.

- Medarbeidere innenfor dagligvare fortjener skryt for hvordan de har stått på under korona-pandemien, sier hun stolt.

Kjæreste med «Paradise»-Niklas

Noen av fremtidsplanene er likevel iverksatt. For kort tid siden flyttet hun inn sammen med med kjæresten sin for aller første gang, i et hus hun ser for seg å bo i lenge.

For to og et halvt år siden møtte hun det som ifølge henne selv er drømmemannen. 35 år gamle Niklas Vindel.

Flere kjenner kanskje til Vindel fra tidligere. I 2011 var han nemlig å se på TV-skjermen da han deltok i realityprogrammet «Paradise Hotel», der han gikk helt til topps og vant.

- Ingen av oss kjente hverandre igjen. Jeg bodde i Danmark da Niklas var med på «Paradise Hotel», og Niklas kjente meg ikke igjen fra reklamene, forteller Solbakken.

Vindel og onkelen hans hadde nemlig snakket om at jenta i Kiwi-reklamen var så søt, men selv etter flere møter hadde ikke Vindel lagt merke til at det var henne.

- Jeg husker ikke helt hvordan han fant det ut. Det ringte vel bare en bjelle, da, ler Solbakken og forteller at han fikk seg en overraskelse.

Ble forelsket over telefon

Det var på en bytur i Oslo de to møttes før første gang, og siden det har kjærligheten bare blomstret.

- Vi møttes på Bar Vulkan. Jeg var der med noen venner og han var der med noen venner. Vi begynte å prate, også fulgte han meg til bussen samme kveld. Etter det begynte vi egentlig bare å snakke, men vi møttes ikke igjen før to uker etter det første møtet, sier Solbakken, som på det tidspunktet var travelt opptatt med å hjelpe søsteren sin med å flytte.

- Men da vi først møttes var det som om vi hadde kjent hverandre så lenge siden vi hadde pratet så mye med hverandre over telefon, forteller hun.

Nylig samboere

Nylig kjøpte kjæresteparet sitt aller første rekkehus sammen, og er blitt samboere for første gang.

- Vi har akkurat flyttet til Lier. Niklas er fra Drammen og Lier er bare ti minutter unna Drammen. I tillegg går det direktetog fra Drammen til Hamar der jeg er fra, sier Solbakken om bakgrunnen for husvalget.

Rekkehuset i Lier er kjøpt for å være et hjem de to forhåpentligvis i fremtiden skal skape en familie sammen i.

- Vi kjøpte huset fordi vi ville bo sammen og ønsket oss god boltreplass. Og begge forelsket seg i stillheten i Lier, sier Solbakken.

