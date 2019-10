Matt Damon tapte 2,3 milliarder på tidenes hovedrolle

Skuespilleren Matt Damon (48) har gått glipp av tidenes filmhonorar.

NEW YORK (Nettavisen): I et intervju med GQ forteller skuespilleren at han gikk glipp av en formue i forbindelse med at han takket nei til hovedrollen i den første Avatar-filmen, da han ble spurt av regissør James Cameron.

- Jeg har lagt igjen mer penger på bordet enn noen annen skuespiller, faktisk, sier Matt Damon i intervjuet.

- Du får ti prosent

Matt Damon forklarer det som skjedde på følgende måte.

- James Cameron tilbød meg «Avatar». Og da han tilbød meg rollen, sa han; «Hør nå her. Jeg trenger ingen. Jeg trenger ikke noe navn eller en kjent skuespiller for denne. Hvis du ikke tar denne, så kommer jeg til å finne en ukjent skuespiller og gi ham rollen, fordi denne filmen trenger deg ikke. Men hvis du tar rollen, så får du ti prosent».

SKIVEBOM: Matt Damon tapte enorme summer ved å prioritere Jason Bourne fremfor Avatar. Foto: 20th Century Fox

Les mer om de nye Avatar-filmene lengre ned i saken!

«Avatar» endte til slutt opp med en inntekt på 2.7897 milliarder dollar, noe som har holdt til førsteplass i en årrekke – etter at den danket ut regissør James Camerons forrige storfilm «Titanic» (1997).

Trekker man fra produksjonskostnadene, så betyr det i klartekst at Matt Damon gikk glipp av hele 250 millioner dollar, eller nærmere 2,3 milliarder kroner på ikke ta rollen. Rollen gikk til slutt til Sam Worthington.

Bakgrunnen for at Damon ikke kastet seg på Avatar-filmen var at han hadde forpliktelser i forbindelse med Bourne Identity-filmene. Matt Damon sto midt i film nummer tre om Jason Bourne, da tilbudet kom fra James Cameron.

Avengers: Endgame» er den eneste filmen som har gått forbi 2009-filmen « Avatar» når det gjelder billettinntekter på verdensbasis.

Fire nye Avatar-filmer

Regissør James Cameron er for lengst i gang produksjonen av de nye Avatar-filmene.

Ifølge Cinemablend vil Avatar 2 komme i desember 2021, mens Avatar 3 er planlagt for 2023.

Selv om produksjonen av Avatar 4 og Avatar 5 egentlig ikke skulle startet før Avtar 3 var ute, ser det ifølge nettstedet ut til at Disney har endret sine planer og at del 4 og 5 er ventet å komme ut i 2025 og 2027.

- Flammer, vann og 3D - dette er noen av mine favoritt-ting, skriver Avatar-regissør James Cameron på Twitter. Her er han på settet på en av de nye Avatar-filmene. Foto: Twitter/@officialavatar

James Cameron i flammer

For kort tid siden la filmens offisielle Twitter konto også ut at av det første bildene fra produksjonen av en av de nye Avatar-filmene.

Bildet viser James Cameron som står til kne vannet mens han filmer en konstruksjon ute i vannet. I bakgrunnen kan man se flammer.

- Flammer, vann og 3D - dette er noen av mine favoritt-ting, skriver Cameron på Twitter.

Weaver om nye Avatar-manus: - Fantastiske

Fra rollelisten er det blant annet kjent at Michelle Yeoh skal være med, samt Jemaine Clement. Fra før av er Kate Winslet, Vin Diesel, Sam Worthington og Sigourney Weaver med.

Weaver sier følgende om de nye filmene, etter å ha lest manus.

Sigourney Weaver er med i de ny Avatar-filmene. Her fra filmsettet under produksjonen i sommer. Foto: Twitter/@officialavatar

- Etter min mening så er det tre manusene jeg har lest så langt lang mer fantastiske enn den første, med tanke på omfanget. Han gjorde masse tunge løft med den første filmen med tanke på å etablere familien, forholdene, og selve verdenen, men det er nå han virkelig får lov til å leke seg. sier Weaver i et intervju med Variety.

Avatar: Premieredatoer

På filmens hjemmeside står det følgende om filmenes premieredatoer:

Avatar 2 | Desember 17, 2021

Avatar 3 | Desember 22, 2023

Avatar 4 | Desember 19, 2025

Avatar 5 | Desember 17, 2027

Se flere foto fra filmen og de som skal være med her: