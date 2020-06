Måtte trekke seg fra «Farmen kjendis» grunnet sykdom

– Det er skikkelig kjedelig.

«Farmen kjendis»-oppholdet ble kort for programleder Ida Fladen (34), som ble syk like etter at innspillingen startet.

Det skriver TV 2.

Fladen og elleve andre kjendiser ankom kjendisgården for en drøy uke siden, og 34-åringen legger ikke skjul på at det er kjedelig å måtte forlate konkurransen såpass tidlig. Overfor TV 2 avslører hun hva som førte til at hun måtte reise hjem:

– Jeg har krystallsyke, og var så uheldig å få et anfall tidlig i mitt opphold på «Farmen». Jeg hadde gledet meg enormt mye, så det kunne ikke kommet på et dårligere tidspunkt. Det er skikkelig kjedelig, men sykdom får man dessverre ikke gjort noe med, sier hun.

Ida Fladen måtte trekke seg grunnet sykdom. Foto: Espen Solli / TV 2

Syk siden tenårene

Krystallsyke er ifølge Store Medisinske Leksikon en sykdom i det indre øret som fører til at bestemte hodebevegelser utløser korte anfall av svimmelhet.

Fladen fikk diagnosen i 2013, og har flere ganger snakket åpent om tilstanden.

I 2014, etter at hun hoppet fra en klippe og skadet seg, fikk hun beskjed om at hun hadde hatt sykdommen i 14 år uten å vite hva som var galt.

– Det er slitsomt å ha en sykdom du går rundt og lurer på hva er. Hele tiden. Etter at jeg fikk diagnosen, ble sykdommen lettere å takle. Jeg er veldig ofte svimmel. Men jeg har vært det i 14 år, så jeg vet ikke om noe annet. Det er noe jeg har lært meg å leve med, sa hun til VG den gang.

– Vi er veldig lei oss

Programdirektør i TV 2, Kathrine Haldorsen, sier til kanalen at de synes det er leit å miste Fladen såpass tidlig. De støtter henne likevel i avgjørelsen om å trekke seg.

– Vi er veldig lei oss for at Ida måtte avbryte oppholdet sitt på «Farmen kjendis», og vi er helt enige i hennes beslutning om ikke å fortsette. Vi så hvor mye hun hadde gledet seg, og hvor motivert hun var, men sykdom er det ikke mulig å ta kontroll over med viljen alene. Vi ønsker Ida det beste, og masse lykke til videre, sier hun til TV 2.

Haldorsen understreker at Fladens avgjørelse ikke vil medføre noen problemer for produksjonen videre.