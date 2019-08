Matthew McConaughey blir lærer ved Universitetet i Texas

Skuespillerstjernen skal forelese i film, TV og radio fra høsten av.

Med over 80 filmnominasjoner der 48 av dem er blitt til priser, blant annet en Oscar i 2014, ser det ut til at den verdenskjente skuespillerstjernen Matthew McConaughey (49) ønsker å bruke kunnskapen og erfaringen han har opparbeidet seg med tiden utenfor filmlerretet i tiden fremover.

Ifølge Fox News skal han fra høsten av forelese ved Universitetet i Texas i Austin om film, TV og radio. Siden 2015 har skuespillerstjernen hatt et tett samarbeid med universitetet, men nå tar han altså samarbeidet et steg videre og blir fast foreleser.

Ifølge Noah Isenberg, styreleder for fakultetet for radio, film og TV ved Univeritetet i Texas, har de vært svært fornøyde med samarbeidet med McConaughey, som lærer og mentor. Nå gleder de seg til at han skal starte som fast foreleser.

- Han har en lidenskap for undervisning og for alle ting som er filmatiske. Som er håndgripelige og til og med smittsomme, sier Isenberg i en uttalelse, ifølge Fox News.

Foreleser om egne filmer

Fra høsten av skal McConaughey undervise studentene i filmmanus, et kurs han opprettet og fikk innført på skolen allerede før han inntok foreleserjobben.

Denne høsten skal elevene studere manuset til filmene «The Gentlemen» og «Mud» - to filmer som McConaughey har spilt i selv. Regissøren for filmene, Jeff Nichols, skal også besøke forelesningene i løpet av året.

GODE VENNER: Jeff Nichols og Matthew McConaughet på den rød løperen i 2013 sammen med Reese Witherspoon og Sarah Paulson. Foto: NTB Scanpix

- Dette er en klasse jeg skulle ønske jeg hadde når jeg gikk på filmskolen. Tiden jeg har med disse elevene gir meg muligheten til å forberede dem, sier McConaughey i pressemeldingen og fortsetter:

- Det å lage filmer og få ord til å bli en film, er både forskning og kunst - uansett hvilken tidsalder eller generasjon. Den genuine gleden under prosessen er tidløs. Det er det som er hovedfokus i klasserommet.

Tok samme utdanning

Selv har Matthew McConaughey mer eller mindre den samme utdanningen som han nå skal undervise i. I 1993 gikk han ut av skolen med en grad i film. Siden den gang er han blitt en verdenskjent skuespiller med over 50 filmer på CVen.

Blant dem «Dazed and Confused», «The Wolf of Wall Street» og Dallas Buyers Club». Sistnevnte vant han en Oscar for i 2014 for beste mannlige hovedrolle.