Skuespillerens avsløring faller ikke i god jord hos fansen.

Skuespiller Matthew McConaughey (50) er for tiden aktuell med boken «Greenlights».

Boken beskriver han selv som «et album, en plate, en historie om livet mitt så langt» på sin egen nettside. Det er imidlertid ikke bare historier fra eget liv som omtales, da McConaughey også skriver om årsaken til farens død i 1992.

Det har fått flere til å reagere, ifølge Ok! Magazine.

Døde under samleie

I boken avslører McConaughey at faren, James Donald, døde under samleie med kona Mary.

«Han var faren min. Ingenting kunne drepe ham. Bortsett fra mamma», skriver 50-åringen i boken.

MISTET FAREN: McConaughey forteller at faren gikk bort mens han hadde sex med kona, Mary Kathlene McCabe. Her er mor og sønn avbildet i 2019, sammen med McConaugheys kone, Camila Alves. Foto: Suzanne Cordeiro (AFP via NTB)

Videre deler «Mud»-skuespilleren detaljer rundt hva som tok livet av faren, som tidligere hadde fortalt sønnene at han kom til å dø under sex med moren deres. Det fikk han rett i.

«Og det var det som skjedde. Han fikk et hjerteinfarkt da han nådde klimaks», skriver McConaughey.

Den private avsløringen har imidlertid ikke falt i god jord hos fansen, og i sosiale medier er det flere som raser fra seg.

«Er ikke dette utrolig privat? Jeg trengte ikke vite dette. For en klasseløs taper», skriver en på Twitter, ifølge Ok!

«Dette er for mye informasjon. Drittsekk», skriver en annen.

Enkelte lurer også på om han har spurt moren om tillatelse til å dele den intime historien om farens dødsfall, men hun har trolig ikke noe imot det. Hun delte nemlig den samme historien i sin egen selvbiografi, «I Amaze Myself», fra 2008.

Permanent kjærlighetserklæring

Nylig feiret Justin (26) og Hailey Bieber (23) bryllupsdag, og etter alt å dømme trives de godt som ektepar.

I sosiale medier deler de to stadig kjærlighetserklæringer til hverandre, og nå har også Hailey Bieber skaffet seg en permanent hyllest til ektemannen. Hun har nemlig tatovert sangerens forbokstav på ringfingeren. Det skriver ET Online.

Den romantiske tatoveringen er delt av Mr. K på Instagram.

Justin og Hailey Bieber feiret for øvrig bryllupsdagen med å invitere fansen til sengs på forsiden av Vogue Italia:

Naken på Instagram

Da supermodellen Ashley Graham (32) delte et nakenbilde på Instagram i helgen, fikk hun fansen til å juble.

«Naken, stor kvinne», skrev hun til et bilde tatt i speilet.

I kommentarfeltet renner det over at lovord, men enkelte misliker «stor kvinne»-kommentaren.

«Jeg hater at dette blir sett på som en 'stor kvinne'. Jeg ser ikke noe annet enn en vakker, naturlig kvinne i all sin herlighet. Supersexy og kvinnelig», skriver en av følgerne.

Graham selv har imidlertid et tydelig svar på dette.

«Jeg hører hva du sier. Men hvis du ser på 'stor' som noe positivt, så kan du se det som jeg gjør. Jeg elsker min store, sterke, vakre kropp», svarer hun under kommentaren.

Graham ble tidligere i år mor for første gang, og har vært opptatt av å vise frem hvordan kroppen forandrer seg både under svangerskapet og etter fødsel. Da hun nylig delte en video av strekkmerkene sine var det flere som takket henne.

«Jeg elsker dette så mye at jeg nesten gråter. Kvinner har former, strekkmerker, arr, alt mulig», skrev en.

«Jeg trengte å se dette. Takk for at du deler. Dette hjalp meg med selvtilliten min», skrev en annen, ifølge People.