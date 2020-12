Matthew Perrys gravide venn: – Jeg hentet dop for ham

Friends-stjernen sin tidligere venn åpner opp.

– Jeg var gravid i femte måned da jeg gikk for å hente dop for ham.

Det sier Kayti Edwards til The Sun. Samme avis omtaler henne som en tidligere elsker, men først og fremst god venn, av Perry.

Friends-stjernen, som siden har fått livet tilbake på rett spor, har tidvis vært svært rusavhengig, og vært inn og ut av rehabiliteringsprogrammer.

En gravid kvinne hadde mindre sjanse for å bli stanset av politiet enn enn kjendisen, var Perrys logikk, ifølge Edwards:

– Ingen kommer til å stanse en gravid jente. Ikke bekymre deg.

Perry, som er best kjent for å ha spilt Chandler i Friends, skal ha satt opp møter med dealere, og gitt venninnen instrukser på hvor hun skulle gå og hva hun skulle gjøre.

– Noen ganger var det piller, kokain, noen ganger var det heroin og crack. Det var akkurat som et koldtbord, du visste aldri hva du skulle få, forteller Edwards om da situasjonen var på sitt verste, rundt 2011.

Ble presset

Hun skal aldri ha tatt narkotika selv, men ønsket ikke at vennen skulle bli fersket, og håpte at han skulle bli rusfri etter hvert.

– Jeg ser tilbake og tenker: 'Hva slags venn var jeg?', men jeg ønsket å hjelpe ham, sier hun.

Friends-stjernen skal også ha prøvd å presse Edwards til å hente dop for henne, ved å spille på samvittigheten hennes:

– Han kunne si ting som: 'Hvis du ikke henter dette, så får jeg vel bare dra ned dit selv'.

Les også: Svenske Ulrika (53) raser over naken Jennifer Lopez (51): – Urealistisk

Edwards skal ha blitt tipset rundt 3-4000 dollar på det meste for å hjelpe Perry å hente stoffer.

To flasker vodka om dagen

For noen år siden ble Perry tildelt en pris av rehabiliteringsorganisasjonen Phoenix House, på grunn av arbeidet sitt med å hjelpe rusmisbrukere. Skuespilleren har lenge vært åpen om problemene sine, og for noen år tilbake etablerte han sitt eget rehabiliteringsprosjekt, Perry House.

Første gangen han selv ba om hjelp, var i 1997 – midt oppe i den overveldende «Friends»-suksessen.

Les også: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon og Julie Andrews røper hva de tok fra filmsettene

Ifølge Perry selv hadde han trolig vært død i dag, hadde det ikke vært for behandlingssentrene som har hjulpet på veien. I den aller verste perioden drakk han to halvflasker vodka om dagen, i tillegg til å kaste i seg opptil 30 smertestillende tabletter, har han fortalt i et intervju med Hollywood Reporter.

Han har foreløpig ikke kommentert saken til The Sun.

Reklame Nå er det tilbud på de populære julepysjene