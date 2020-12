Maud Angelica Behn ble hyllet etter den rørende talen hun holdt i farens begravelse.

1. juledag i fjor tok forfatteren og kunstneren Ari Behn sitt eget liv. Bisettelsen ble holdt 3. januar, og foran en fullsatt Oslo domkirke trådte Behns eldste datter frem for å holde sin egen tale.

- Vi vet at du var mye trist, men du sa at du ble bedre. Du må ha holdt ting hemmelig og skjult hvor vondt du hadde det, for ikke å bekymre oss. For du har vært psykisk syk i mange år, og det har vært vanskelig for oss barna, sa hun blant annet.

Men i sin fars begravelse, henvendte hun seg også til alle andre som har det vanskelig.

- Det er folk der ute som kan og vil hjelpe. Du kan få hjelp og ting kan bli bedre. Alle i denne verden fortjener kjærlighet og glede. Det gjør du også, sa Maud Angelica videre.

- Skikkelig redd

I et lengre intervju med VG forteller 17-åringen om talen hun holdt i januar.

– Jeg var skikkelig redd, sier Maud Angelica til avisen, elleve måneder etter bisettelsen.

Hun påpeker at hun i utgangspunktet ikke er vant med å snakke i offentligheten, men at det var svært viktig for henne å kunne holde en tale denne dagen - både å kunne holde en farvel-tale til faren, og å kunne bruke det forferdelige til noe godt. Men både det å skrive og å holde talen var svært krevende.

– Jeg var i sjokk. Det var bare en uke etter at det hadde skjedd, og jeg hadde veldig, veldig vondt. Når du er i et så dårlig headspace, er det veldig vanskelig å måtte skrive en tale som skal være på live på TV foran så mange folk.

- Midt i hjertet

I etterkant av talen mottok Maud Angelica mange reaksjoner og mye skryt. Blant annet beskrev statsminister Erna Solberg talen som «utrolig sterk» umiddelbart etterpå.

– Jeg tror det treffer midt i hjertet på dem som sliter og for mange pårørende, det klare, innstendige budskapet om å be om hjelp, sa Solberg til NTB.

I februar mottok også Maud Angelica Akuttpsykiatriprisen 2020 for sin åpenhet om psykiske lidelser og selvmord.

Til VG forteller Maud Angelica at hun ikke ventet at talen skulle ha den effekten den hadde, og at hun setter pris på det. I desember fronter Maud Angelica dessuten en kampanje, i regi av Helse Vest, som har som mål å øke åpenhet om selvmordstanker.

Ville bruke sorgen til å hjelpe andre

Dette er ikke første gangen at Maud Angelica snakker om talen hun valgte å holde etter farens dødsfall. Hun har tidligere fortalt at til tross for å være overveldet og i sjokk etter farens dødsfall, så var hun fast bestemt på å holde denne talen.

– Det betydde så mye for meg at jeg kunne få noe verdi og noe fint ut av alt det forferdelige. Og det følte jeg at jeg kunne gjøre med den talen – å bruke min sorg til å si noe til andre, sa Maud Angelica til NTB i sommer.

Og 17-åringen fortalte hun var stolt over at hun klarte å holde de rørende minneordene.

– Den talen betyr veldig mye for meg, sier hun.

