Maud Angelicas (16) tale i Ari Behns bisettelse: - Vi skulle egentlig feire jul sammen

Den eldste datteren til Ari Behn holdt en sterk tale med sin mor Märtha Louise ved sin side. Hun kom også med en oppfordring om å søke hjelp hvis man sliter.

OSLO (Nettavisen): Ari Behn ble bisatt i Oslo domkirke fredag. Tidligere på dagen ble det klart at hans eldste datter, Maud Angelica, skulle holde en minnetale om sin far.

Det ble et sterkt øyeblikk, og flere satt med tårer i øynene i domkirken.

– Vi skulle egentlig feire jul sammen, og jeg hadde gledet meg sånn til å se deg igjen. Men nå vil jeg aldri kunne se det koselige smilet ditt og de snille øynene dine igjen.

– Og jeg vil aldri kunne gi deg den beste tegningen min av deg hittil, sa en preget datter i talen til sin far.

BISETTELSE: Maud Angelica Behn satte et portrett hun selv har tegnet på kisten og holdt minneord for sin far Ari Behn under bisettelsen i Oslo domkirke. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- Savner deg så mye

16-åringen viste fram en tegning hun laget av faren, og som hun egentlig skulle gi ham til jul. Hun fortalte at hun hadde brukt ti timer på å tegne den.

– Det knuser hjertet mitt at jeg aldri får gitt den til deg. Jeg vet at det ville betydd så mye for deg. Og det ville betydd så mye for meg også, sa hun.

KONGEPARET: Kong Harald, dronning Sonja, Kronprinsesse Mette Marit og prinsesse Ingrid Alexandra under bisettelsen av Ari Behn i Oslo domkirke. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

– Jeg savner deg så mye, sa Maud Angelica. Vi visste ikke at du skulle forlate oss så tidlig.

– Kjære, elskede pappa. Du var alltid så stolt av oss. Jeg håper du vet at vi er så stolte av deg også. Du var den sterkeste og tøffeste fyren jeg kjente. Du er helten min. Og jeg elsker deg så mye. Elsker alt du lærte meg. Jeg trenger deg i livet mitt, pappa, var blant de sterke minneordene til Maud Angelica.

Oppfordring

Maud Angelica adresserte også at Ari Behn hadde vært psykisk syk lenge.

- Men vi kunne ikke vite at det var så alvorlig. Det er ikke vår feil. Pappa følte nok at han ikke hadde en annen utvei. Men det finnes alltid en utvei, sa 16-åringen i talen og oppfordret alle andre som sliter med å søke hjelp.

Trenger du hjelp? Mental helse kan nås hele døgnet på telefon: 116123.

Hun trakk fram at det alltid finnes en utvei for alle som har gått igjennom psykisk sykdom, selvskading, dårlig selvfølelse eller selvmordstanker.

– Aldri tenk at det er bedre for de som er glad i deg at du går bort, sa datteren.

– Det er folk der ute som kan og vil hjelpe. Du kan få hjelp og ting kan bli bedre. Alle i denne verden fortjener kjærlighet og glede. Det gjør du også, sa hun.

Hylles i sosiale medier

Det var tydelig at mange lot seg røre av talen til Maud Angelica, og støtteerklæringene rant inn på sosiale medier. Kort tid etterpå var Maud Angelicas tale det mest omtalte emnet i Norge på Twitter.

NRK-profil Andreas Stabrun Smith skriver at at er noe av det aller sterkeste han har hørt.

Justisminister Jøran Kallmyr lot seg imponere av Maud Angelica.

En annen NRK-profil, Selda Ekiz, ble også tydelig rørt av talen.

TV 2-anker Kjetil H. Dale mener minnetalen vil huskes.

