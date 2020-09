Mayoo Indiran gjør tv-comeback. Det får en av deltakerne til å se rødt

Charlottes kjæreste setter ikke pris på at hun går på date med en tidligere bekjent.

Torsdag har «Singletown» premiere på Dplay, der fem kjærestepar setter forholdet på pause for å teste singellivet.

I første omgang får seerne servert hele to episoder, og allerede i den andre episoden kommer sjalusien snikende på for et av parene. Charlotte Arnesen (26) blir nemlig sendt på date, og møter en hun tidligere har hatt en god tone med.

Det liker ikke kjæresten Emir Pllana (24) særlig godt.

Les også: Disse parene skal utfordre forholdet i Dplay-satsningen «Singletown»

På date med gammel kjenning

En av de tre guttene Charlotte møter på speed-date, er den tidligere realityprofilen Mayoo Indiran (30). Han har ikke vært å se på tv-skjermen siden han deltok i «Paradise Hotel» i 2016, og gjør med «Singletown» tv-comeback etter fire år.

GLEDELIG GJENSYN: Charlotte og Mayoo møtes først på speed-date, før de igjen blir gjenforent på en bassengfest. Foto: Discovery

Charlotte og Mayoo møttes for noen år tilbake, men det ble aldri noe mer mellom de to enn litt teksting frem og tilbake.

Likevel legger ikke Emir skjul på at han ble sjalu da han fikk se hvem kjæresten møtte.

– Da klikka jeg, forteller 24-åringen til Nettavisen.

Se klipp fra daten inne på «Singletown», samt mer av hva Emir synes om det hele i videoen øverst i saken!

– Blir selvfølgelig sjalu

Charlotte synes på sin side det var hyggelig å se et kjent fjes.

– Da jeg så Mayoo ble jeg veldig glad. Jeg ble jo litt letta over å se en jeg kjente fra før, for jeg syntes det var sinnsykt kleint å være på speed-date. Jeg har jo aldri datet før, så det var egentlig bare var koselig, sier 26-åringen om gjenforeningen.

SJALU: Emir legger ikke skjul på at han ble sjalu da han så kjæresten med Mayoo. Foto: Discovery

Emir har hele tiden visst at kjæresten tidligere har hatt kontakt med Mayoo, noe som trolig gjorde situasjonen verre.

Han har imidlertid ikke noe vondt å si om 30-åringen.

– Mayoo er sikkert en bra fyr, det er han helt sikkert. Men jeg blir jo selvfølgelig sjalu, han er jo en kjekkas, sier Emir.

Les også: Slik blir realitybrødrenes nye tv-konsept: – Ville aldri vært med selv

Comeback etter fire år

Som tidligere nevnt er dette det første vi har fått se av Mayoo Indiran på tv-skjermen siden 2016. Han gjorde seg svært bemerket i sin sesong av «Paradise Hotel», og serverte flere gullkorn til tv-seerne i form av både ordtak og uttrykk.

Kort tid etter at sesongen ble sendt på tv ble det derimot lite å se av 30-åringen, da han ble pågrepet og etterforsket av politiet i en kriminalsak. Saken ble omsider henlagt i august.

Med andre ord har det vært fire år med politiavhør og usikkerhet, og overfor VG sa Mayoo selv etter henleggelsen at han er glad for at det endelig har kommet et vendepunkt.

COMEBACK: Mayoo har ikke vært å se på tv-skjermen siden 2016. Foto: Discovery

– Det har vært fire ubehagelige og lange år, sa han til avisen.

Selv har 30-åringen hele tiden sagt han er uskyldig, og overfor VG sa han også at han synes det er trist at saken har ført til at han har mistet jobbmuligheter i medie- og underholdningsbransjen. Nå gjør han derimot tv-comeback.

Nettavisen har vært i kontakt med Indiran, som ikke ønsker å kommentere noe rundt «Singletown»-deltakelsen.

«Singletown» kommer ut på Dplay tirsdager og torsdager.