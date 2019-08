Mazda avduker sin første elbil

– Dette har vi ventet lenge på.

Motormagasinet Broom er sammen med et svært begrenset antall journalister fra hele verden invitert på lansering av en helt ny elbil. Og ingen hvilken som helst elbil, heller. Mazda skal nemlig kaste seg inn i dette segmentet for første gang.

Nå er det veldig nært å bli klart for avduking av den nye modellen

Redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen er på plass – denne gangen her hjemme i Norge. Mange bilprodusenter har jo fått opp øynene for at vi kjøper flere elbiler enn noe annet land, i forhold til antall innbyggere. Det er nok grunnen til at hele arrangementet er lagt til Norge.

Elektrisk i 2020

Mazda hadde lenge utelukkende bensin- og dieselmotorer. Men nå introduserer også de mildhybrid-drivlinjer som blant annet blir å finne på nye Mazda 3. Og toppsjef Akira Marumoto har bekreftet at det kommer en helelektrisk modell allerede neste år.

Akkurat som alle andre må den japanske bilprodusenten få redusert gjennomsnittet på CO2-utslippet fra sin bilpark på nysolgte biler i Europa, til 95 gram/kilometer innen 2021. Da er elbil sentralt.

Mazda 3 kommer med mildhybrid-løsning på sin 3. Og mer elektrisk er på gang! Foto: (Mazda)

Det er derfor en svært viktig modell som nå er på vei. I Norge er det selvsagt ekstra spennende, fordi disse bilene har avgiftsfritak.

Så da er det bare å slå på tråden til Vegard, og høre hvordan dagen går, så langt.

Kamuflert prototype

– Ring-ring ...

– Heisann, Knut! Vanligvis når vi ringes slik, befinner en av oss seg i et land med sol og varme – noen timer unna med fly. Nå kunne vi jo nesten tatt dette intervjuet ved å rope litt høyt til hverandre!

– Hehe, ja, ikke så eksotisk, denne gangen. Men det er jo bilen som er interessant. Nå er jeg spent. Får du kjøre den?

– Ja, vi har fått tilgang på noen prototyper. Det vil si at det ikke er den heeelt ferdige produksjonsmodellen – men heller ikke langt unna. Det er litt spesielt å kjøre rundt i en prototype. Og naturligvis blir det spennende å få se hva som blir med over til produksjonsklar bil, sier Vegard.

Broom-Vegard er på plass når Mazda i dag avholder Global Tech Forum, i Oslo. Her sammen med Petter Chr. Grüner Brinch som er PR- og produktsjef hos den norske importøren. Foto: (Broom)

Førsteinntrykket

– Hva er førsteinntrykket så langt?

– Ja, det skulle jeg selvsagt gjerne fortalt deg. Men her har vi fått streng beskjed om at det ikke skal skrives eller fortelles noe som helst før 4. september. Og siden vi jo skal ha et forhold til Mazda i årene som kommer, også, får jeg bare forholde meg til det. Disse embargo-fristene har jo etterhvert blitt mer regelen enn unntaket.

– Det jeg kan si, er at dette er en Mazda fra bunnen av. Men de skal også samarbeide med Toyota – og det vil komme en elbil der de to merkene samarbeider. I tillegg har Mazda tidligere fortalt at de vil komme med ladbare hybrider i 2021-2022, forteller Vegard.

CX-30 er siste nytt fra Mazda, en sporty crossover som også bør ha potensiale i det norske markedet. Foto: (Mazda)

Spørre og grave

– Men det mange lurer på, er selvsagt plass, rekkevidde og ytelser. Hva kan du si om det ...

– Med fare for å høres lite samarbeidsvillig ut, Knut, det kan jeg ikke si noe om. Du skjønner sikkert hvorfor ...

– Embargo, ja. Så hva kan du egentlig si?

– Jeg kan i alle fall fortelle at vi får møte flere av personene som har spesielt ansvar for de elektriske satsningen til Mazda i dag. Så vi har fått anledning til å spørre og grave litt rundt hva som er på gang. Og jeg lover selvsagt at vi skal være raskt ute med masse informasjon når sperrefristen oppheves 4. september.

– Det kan forresten godt hende at den offisielle premieren skjer allerede i høst, på den store bilutstillingen i Tokyo. Der skal vi være på plass og rapportere!

– Det skal vi! Du får kose deg i prototypen, blir spennende å se om noen lesere oppdager den og sender bilder til oss.

– Hehe, ja, det gjenstår å se. Vi snakkes!

