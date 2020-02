Mazda MX-30: Pris og rekkevidde

Mazda har gjort mye riktig på elbilen Mazda MX-30. Men én ting trekker ned.

Japanske Mazda har enn så lenge ikke hatt noen elbil i sitt modellutvalg. Det blir det snart slutt på nå. For senere i 2020, nærmere bestemt tidlig på høsten, kommer de med elektriske MX-30.

Allerede nå er bilen på en liten Norgesvisitt. Arrangementet startet denne uken, med visning for forhandlere, presse og kunder. Interessen rundt bilen er stor.

Det er også en bil Mazda selv har store forhåpninger til.

MX-30 er en crossover, med litt høy bakkeklaring, en coupe-aktig taklinje og en spesiell dørløsning, som de kaller Freestyle. Denne skal gi ekstremt lett og god adkomst til kupeen.

Mye Mazda MX-30 kan bli en bestselger for merket her i Norge. Foto: Ketil Skogheim (Broom)

Kompakt og velutstyrt

Bilen er forholdsvis kompakt med en lengde på 4,4 meter, men skal by på god innvendig plass de ytre målene tatt i betraktning. Den skal også være velutstyrt. Blant utstyret som inngår finner vi 18-tommers lettmetallfelger, adaptiv cruisekontroll, head-up display projisert i frontruten, adaptivt LED front- og fjernlyssystem, autobrems, bare for å ta med noe.

Førermiljøet kjennetegnes av at tre digitale skjermer omkranser føreren; et 7’’ digitalt hovedinstrument, en 8,8’’ midtstilt infotainmentskjerm og en helt ny 7’’ berøringsskjerm som hovedsaklig betjener klimaanlegget.

Petter Chr. Grüner Brinch i Mazda tror MX-30 kan bli bestselgeren i Norge. Foto: Broom

Kan bli bestselger

Biltypen er ikke tilfeldig valgt av Mazda. Kompakte SUV-er og crossovere er populære som aldri før, også i en global sammenheng. Dette kombineres nå altså med batteri og en elektrisk motor.

Dermed kan bilen bli en potensiell bestselger for Mazda her i Norge.

– Vi gleder oss veldig til å få denne på plass i Norge. Nye MX-30 vil sammen med CX-30 bli våre viktigste modeller i Norge framover. Bilen har fått svært god mottagelse av de som har sett den.

Det sier Petter Chr. Grüner Brinch som er PR- og produktsjef hos Mazda Motor Norge.

Noen salgsmål for bilene vil han derimot ikke oppgi.

– Nei, det oppgir vi aldri, sier han lurt og diplomatisk.

Rekkevidde på Mazda MX-30

Apropos batteri og dermed rekkevidde. Den nye Mazda MX-30 har foreløpig en offisiell rekkevidde på 200 kilometer. Det er ikke best i klassen. Det kan kanskje være litt i snaueste laget for rekkevidde-opptatte nordmenn.

Det er lenge siden det ble lansert en ny elbil med tilsvarende kort rekkevidde. Når man vet hva vinter og kulde gjør med rekkevidden, trekker dette neppe heller opp hos oss i Norge.

– Vi er klar over det, men bilen har den rekkevidden den har. Vi mener likevel at bilen fint vil kunne fylle de daglige gjøremålene for svært mange nordmenn. Både som nummer en-bil og som nummer to-bil i familien, forklarer Grüner Brinch.

Fakta Mazda MX-30 ↓ Batterikapasitet 35.5 Kwt

Rekkevidde / foreløpig data Ca 200 km etter WLTP-syklus

DC lading CCS (50 kW) AC lading Ombordlader 6,6 kW

Akselavstand 2655 mm

Lengde 4395 mm

Høyde 1570 mm

Bredde (uten sidespeil) 1795 mm

Dekk 215/55R18

Åpningsvinkel for Freestyle-dører 82° foran, 80° bak

Gunstig priset

Produsenten selv forklarer dette med at de tenker på hele produktets livssyklus, og tar alle faktorer inn i betraktning – inkludert utslipp ved produksjon og det noe svulstige «utnyttelse av jordens ressurser».

Derfor har de valgt et batteri med kapasitet på 35,5 kWt for MX-30. De mener at det gir det optimale kompromisset mellom nytteverdi og bærekraft. Mazda mener også at dette bør dekke det daglige behovet for de aller fleste.

– Dessuten er dette med stort batteri prisdrivende. Jeg er synes vi har en veldig hyggelig startpris på MX-30. Kun 249.000 kroner, pluss levering, avslutter Grüner Brinch.

