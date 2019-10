Mazda MX-30: Rekkevidde, pris, størrelse og levering på Mazdas første elbil

Her er Mazdas første elbil.

Flere av de japanske bilprodusentene har tatt seg svært god tid med elbiler. Men nå kommer de også. På bilutstillingen i Tokyo akkurat nå er det flere eksempler på det – ett av dem kommer fra Mazda og heter MX-30.

Vi i Broom har faktisk kjørt denne bilen under et annet karosseri tidligere i høst, da den var på besøk i Norge. Nå står ferdig bil her i Tokyo og vi får også vite mer om den.

MX-30 kommer til Norge i andre halvår 2020. Den får en rekkevidde på omtrent 200 kilometer etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. First Edition er aggressivt priset til kr 249.000 kroner.

Gunstig priset

Denne prisen inkluderer metallic-lakk og ferdigmontert hjemmelader. Blant utstyret som inngår i pakken finner vi 18-tommers lettmetallfelger, adaptiv cruisekontroll, head-up display projisert i frontruten, adaptivt LED front- og fjernlyssystem, autobrems og mye mer. Mazda har allerede åpnet for reservasjoner via sin norske hjemmeside.

Prisen er det helt klart ikke noe å si på. Tvert imot: Den fremstår som svært gunstig sammenlignet med konkurrentene. Men det Mazdaen nok skal få slite med i et rekkevidde-opptatt norsk marked, er at den går kortere enn mange andre elbiler. Ja, flere av dem går over dobbelt så langt på strøm. Så gjenstår det å se hva kundene tenker om det.

Fallende taklinje, dette er en sporty crossover/SUV. Foto: Broom

Spesielle dører

Mazda selv forklarer dette med at de tenker på hele produktets livssyklus, og tar alle faktorer inn i betraktning – inkludert utslipp ved produksjon og "utnyttelse av jordens ressurser". Derfor har de valgt et batteri med kapasitet på 35.5 kWt for MX-30, og mener at det gir det optimale kompromisset mellom nytteverdi og bærekraft. Mazda anfører også at dette bør dekke det daglige behovet for de aller fleste.

Designet går i mer futuristisk retning enn det vi kjenner fra øvrige produkter fra Mazda nå. Coupé-aktig taklinje preger MX-30. Bilens bakhengte «freestyle»-dører sender tankene tilbake til Mazdas særpregede sportsbil RX-8. Dørene kan åpnes med en vinkel på 82 grader foran og 80 grader bak, for enkel inn og utstigning.

Størrelsesmessig går den rett inn i segmentet "kompakt SUV". MX-30 er 4,39 meter lang. Bagasjeromsvolum sier ikke Mazda noe om ennå, men det er nok grunn til vente at den fallende taklinjen stjeler endel plass her.

Tre skjermer dominerer interiøret, for øvrig er det fokus på miljøvennlige materialer her. Foto: Mazda

Velkjent navn

Førermiljøet kjennetegnes av at tre digitale skjermer omkranser føreren; et 7’’ digitalt hovedinstrument, en 8,8’’ midtstilt infotainmentskjerm og en helt ny 7’’ berøringsskjerm som hovedsaklig betjener klimaanlegget.

Mazda har fokusert på å benytte bærekraftige og miljøvennlige materialer i interiøret. Derfor er skinnsetene erstattet med kunstskinn og tekstilmaterialer, dørpaneler er i et materiale laget av resirkulert plast, og det er brukt miljøvennlig kork på deler av den flytende midtkonsollen. Korkelementet er forresten et hint tilbake til Mazdas start som korkprodusent under navn Toyo Cork Kogyo Co. Ltd i 1920.

MX-navnet er velkjent hos Mazda. Det mest kjente eksempelet er MX-5, men både MX-3 og MX-6 har vært i produksjon tidligere. Mazda CX-7, som er en SUV, ble opprinnelig vist som konseptbil under navnet MX-Crossport.

Særpreget design, som er mer kantete enn det vi har sett fra Mazda i det siste. Foto: Mazda

Petter Chr. Grüner Brinch i Mazda gleder seg naturligvis til å få elbilen til Norge. Foto: Broom

Kommer andre halvår 2020

Dette sier Mazdas norske PR- og produktsjef Petter Chr. Grüner Brinch, i en pressemelding:

– Vi er glade for å kunne tilby denne meget attraktive pakken til norske kunder som er tidlig ute med å reservere Mazda MX-30. Vi mener bilen dekker de reelle behovene som en bybil eller bil nummer to for veldig mange nordmenn, og dermed tror vi denne pakken vil appellere til mange. Kombinasjonen av bilstørrelse, utstyrsnivå og kvalitetsfølelse er det vanskelig å slå til dette prispunktet

Leveringer av Mazda MX-30 starter i andre halvår 2020.

Det forventes at de første norske kundene vil få sine biler i allerede i september.

Fakta Mazda MX-30 ↓ Batterikapasitet 35.5 Kwt

Rekkevidde / foreløpig data Ca 200 km etter WLTP-syklus

DC lading CCS (50 kW) AC lading Ombordlader 6,6 kW

Akselavstand 2655 mm

Lengde 4395 mm

Høyde 1570 mm

Bredde (uten sidespeil) 1795 mm

Dekk 215/55R18

Åpningsvinkel for Freestyle-dører 82° foran, 80° bak

