«Med hjartet på rette staden»-skuespiller død

Skuespiller Derek Fowlds er død. Han ble 82 år gammel.

Det skriver flere britiske medier fredag. Ifølge BBC døde den britiske skuespilleren ved Royal United Hospital i Bath fredag morgen etter at han skal ha hatt en lungebetennelse.

Derek Fowlds er her til lands kanskje best kjent for sin rolle som Bernard Woolley i TV-serien «Heartbeat», eller «Med hjartet på rette staden», som har gått på NRK siden 1997, samt som Bernard Woolley i «Yes Minister» - «Javel, herr statsråd». Sistnevnte ble vist på NRK fra 1981.

I tillegg er han blant annet kjent for sin rolle i den originale «Basil Brush show», som ble vist på 70-tallet, ifølge BBC.

Skuespilleren døde fredag med sin familie rundt seg, ifølge Express.co.uk.

- Han var bare en fantastisk mann, og vi vil savne ham voldsomt, skal Fowlds assistent, Helen Bennet ha sagt, ifølge BBC.

- Han var elsket av alle som møtte ham, og han hadde aldri et vondt ord å si om noen, og han var så høyt respektert.

Mange har også tatt til Twitter etter at nyheten om dødsfallet ble kjent.